A szülők panaszkodnak, Lázár Jánosék csődveszélyre hivatkoznak

Külső szemlélőként is érdekes levélváltást hozott az előző hét a magyar tenisz berkeiben. Név nélkül, a Teniszező Szülők Köre aláírással érkezett nyílt levél a szakszövetséghez és több magyar hírportálhoz egyaránt, amelyben a szülők figyelmet kérnek segélykiáltásukhoz. Mint a levélben írják: két éve reménykednek, hogy az új, Lázár János fémjelezte elnökség növekedési pályára állítja a teniszszövetséget, javulnak a körülmények, az új szponzorok megjelenésével pedig eljön a minőségibb versenyek és az arányosabb pénzdíjak kora. Ám ebből egyelőre nem valósult meg semmi.

Be nem teljesült ígéretek

A levél pontokba szedi a ma is a szövetség szakmai alelnökeként dolgozó Markovits László és kollégái által évekkel ezelőtt nyilvánosságra hozott fejlesztési terv ígéreteit. Ezek közül talán a legfontosabbak a nevezési díjak eltörlése az U12-es korosztályban és az alatt, a bíróképzés színvonalának javítása, új regionális szakmai központok létrehozása, illetve az elnökségi munka átláthatóbbá tétele voltak.

Állítják, ezzel szemben a nevezési díjakat majdnem a duplájára emelték az ígéret óta: jelenleg egy U12-es versenyen való indulás 12 ezer forint. „És mit kapunk mindezért? Semmit! Olyan pontokat, amelyek semmit nem érnek, mert nincs terv, nincsenek mérföldkövek. Az elnökségi döntések hónapokkal később kerülnek fel a honlapra. A munka nem transzparens. Az alapszabály egy centralizált, önmagát bebetonozó szabály lett. Vidéki támogatás nincs, versenyközpont nincs, létesítményfejlesztés nincs. Van viszont egyetlen füves pálya, amely a kommunikációs vezető tulajdonában van” – írják arról, hogy az ígéretekkel szemben mit tapasztaltak a valóságban.

„Nem szeretnénk látszatmegoldást! Nem szeretnénk szülői bizottságot, hiszen a többi bizottság sem működik. Nem szeretnénk, mert ha felállt egy ilyen bizottság, akkor azt a pár szülőt »vennék meg kilóra«, ahogy ezt pár klubbal is tették. Összefogást szeretnénk és párbeszédet. Transzparenciát szeretnénk, amit ígértek, és támogatást” – olvasható a levélben, amely azzal zárult: felszólítják a szövetséget, hogy nyilvánosan számoljanak el az elmúlt időszak költéseivel, hozzák nyilvánosságra a béreket, a versenyrendezési díjakat, a megbízási szerződésekre elköltött pénzösszegeket.

Lesújtó hírek válaszul

Nem mondható, hogy a levél ne váltott volna ki hatást az MTSZ-ből, a szövetség honlapján ugyanis nem sokkal később megjelent a címzés nélkül is válaszként értelmezhető közlemény. Ebben a szülők által kért konkrét számokról ugyan kevés szó esik, ám így sem fest jó képet a sportág jelenlegi helyzetéről és a közeljövőt illető reményeiről. Sőt...

A szövetség azt írja: továbbra is a csőd réme fenyegeti a szervezetet, amelynek előző vezetése – az újabb és újabb előkerülő csontvázakkal – már több mint 13 milliárd forintos hiányt hagyott maga mögött.

„A mérhetetlen gazdasági károk konszolidálása pedig igazságtalanul nem őket terheli, hanem a Lázár János vezette elnökségre és a jelenlegi operatív vezetésre hárul ez az elhúzódó, hálátlan feladat. A legnagyobb erőfeszítések ellenére sem tudott még befejeződni, hiába emésztett fel ez a folyamat már több mint két évet, valamint temérdek adófizetői forintot. De sajnos még mindig nincs vége a kifizetéseknek; a legutóbbi elnökségi ülésen a pénzügyi biztostól azt a tájékoztatást kapta az elnökség, hogy a konszolidációra már kifizetett több mint 13 milliárd forint akár további 1 milliárd forinttal nőhet…”

„Ez önmagában is lesújtó hír, de a konszolidáció bonyolultsága, mértéke és annak elhúzódása miatt az új vezetés céljainak megvalósítása és az építkezés is ellehetetlenedik, ezáltal a magyar tenisz, ezen belül a klubok fejlődése és az új utánpótlásprogramok elindítása, meglévők bővítése sem lehetséges. Az új vezetés nem kommunikálta eléggé az utóbbi hónapokban, hogy továbbra is a múlt okozta nehézségek, a konszolidáció emészti fel a legtöbb energiát, mert úgy gondolta, hogy ennyi idő távlatából már nem elegáns, sőt, visszatetsző visszafelé mutogatni” – fogalmaz az összességében mégiscsak visszamutogató közlemény, kevés reményt hagyva a szülőknek arra, hogy a korábbi fejlesztési ígéretek megvalósítására egyhamar jutna az MTSZ vezetőségének pénze és energiája.

Még mindig potyognak a csontvázak

„A múlt ügyeivel való folyamatos küzdelem- és problémahalmazt tovább nehezítette a Covid-helyzet 2020 elején – kb. nyolc hónappal az új elnökség megválasztását követően –, most pedig a háború okozta gazdasági válság teszi nehezebbé a szövetség pénzügyi helyzetét. Ez összességében eléggé kilátástalannak teszi a jelenlegi vezetés helyzetét, amit finoman szólva sem lehet összehasonlíthatni a 2013–2018 közötti időszakkal, amikor aranykorát élte a magyar sport, és soha nem látott források érkeztek a teniszsportágba is. Ezért is bűn, hogy azokkal a pénzügyi lehetőségekkel a korábbi vezetés nem megalapozta a magyar tenisz jövőjét évtizedekre menően, hanem ehelyett 2019-ben a felszámolás szélére került a szövetség” – jegyzik meg.

A közleményben egyébként úgy fogalmaznak: az új vezetés az elmúlt években is nyitott volt az észrevételekre. „Voltak ezek közül valóban segítő szándékú és jogos kritikák, amelyeket mindig igyekezett a vezetés maximálisan figyelembe venni, de sajnos olyanok is, amelyek célja kizárólag a hangulatkeltés és a hamis információkon alapuló öncélú hergelés. Az utóbbiak elsősorban – sokszor ugyan névtelenül, de egyértelműen kideríthetően – a régi vezetés köreihez kötődnek, akik felbecsülhetetlen károkat okoztak a sportágnak, több mint 13 milliárd forint hiányt hagyva maguk mögött. Mindezt figyelembe véve elég nehezen érthető, hogyan van továbbra is bátorságuk ezen hatalmas hiányokért felelős korábbi vezetőknek ilyen jellegű kommunikációt folytatni” – engedik sejtetni, hogy a mostani, Teniszező Szülők Köre szignójú nyílt levél mögött is hasonló szándékot sejtenek valódi kétségbeesés helyett.

Kérdés, utóbbira fény derül-e valaha. A szülői levélben ugyanis az is szerepel: félnek a gyermekeiket sújtó esetleges retorziótól, ezért nem vállalják névvel a gondolataikat.

(Borítókép: Lázár János beszédet mond a Magyar Tenisz Szövetség tisztújító közgyűlésén, ahol a szervezet elnökévé választották 2020. július 27-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)