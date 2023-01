Novak Djokovics győzelemmel tért vissza Ausztráliába

A 35 éves szerb sztár kedden csak öt gémet veszített a francia Constant Lestienne ellen, aki 65. a világranglistán.

Djokovics novemberben jelentette be, hogy megkapta az ausztrál hatóságoktól a beutazási vízumot, így indulhat az év első Grand Slam-tornáján. Az AO kilencszeres bajnoka tavaly nem szerepelhetett ott, mert nem tudta és nem is akarta bizonyítani, hogy beoltották koronavírus ellen. Mivel hamis adatokat is szolgáltatott, nemcsak a beutazást tiltották meg számára, hanem három évre kiutasították az országból is. Ausztrália időközben hatályon kívül helyezte az oltottsági kötelezettséget, az illetékes hatóságok pedig megváltoztatták korábbi döntésüket, és mégis adtak vízumot Djokovicsnak.

A korábbi US Open–győztes Danyiil Medvegyevnek nem kellett teljes meccset játszania az adelaide-i nyitófordulóban, ugyanis az olasz Lorenzo Sonego a második szettben karsérülés miatt feladta a találkozójukat.

Eredmények:

férfitorna (642,7 ezer dollár összdíjazás):

1. forduló (a 16 közé jutásért):

Shapovalov (kanadai, 7.) – Hijikata (ausztrál) 2:6, 6:4, 6:3

Korda (amerikai) – Murray (brit) 7:6 (7–3), 6:3

Bautista Agut (spanyol) – Rubljov (orosz, 4.) 4:6, 6:3, 6:4

korábban:

Djokovics (szerb, 1.) – Lestienne (francia) 6:3, 6:2

Medvegyev (orosz, 3.) – Sonego (olasz) 7:6 (8–6), 2:1-nél Sonego feladta

Sinner (olasz, 6.) – Edmund (brit) 6:3, 6:2

Hacsanov (orosz, 8.) – Cachin (argentin) 6:2, 6:4

(Borítókép: Novak Djokovics interjút ad a győzelmét követően. Fotó: Sue McKay / Getty Images)