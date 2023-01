Óriási fordulat az ausztrálok koronavírushoz való hozzáállásában

Idén már azok a játékosok is pályára léphetnek az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, akik éppen covidosok – számolt be a Magyar Távirati Iroda a szervezők nyilatkozata alapján. Mindez óriási fordulat egy év alatt, hiszen tavaly ilyenkor nemhogy hetekre elkülönítették az év első Grand Slam-tornájára érkező sportolókat, de oltás nélkül nem is lehetett beutazni az országba, akkora volt az aggodalom Ausztráliában. Novak Djokovics ennek a szabályozásnak áldozatául is esett…