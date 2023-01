Hétfőn kezdődik az év első Grand Slam-tornája, az Australian Open. A Melbourne-ben rendezett viadalon ugyan a férfi világelső, Carlos Alcaraz nem lép pályára, de ennek ellenére is esélyes, hogy történelmi pillanatoknak lesznek szemtanúi a tenisz szerelmesei a következő két hétben. Sőt, összesen hat magyar játékosnak is szoríthatunk az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, amit többen egy kiváló felkészülés után várnak. Nézzük az esélyeket, és hogy mire lesz érdemes figyelnünk az év első igazán nagy teniszdobásán.

A sportág rajongói egészen biztosan emlékeznek még a 2022-es Australian Open férfi egyes döntőjére, ahol Rafael Nadal kétszettes hátrányból felállva, túlzás nélkül csodával határos módon fordította meg a Danyiil Medvegyev elleni mérkőzést. A spanyol klasszis pályafutása 21. GS-címét szerezte Melbourne-ben, amivel már akkor a tenisztörténelem legtöbb Grand Slam-torna-győzelmével rendelkező játékosa lett, sőt utána a Roland Garrost is újra megnyerte, így jelenlegi 22 sikerével a történelem legsikeresebb teniszezője.

Azonban könnyen lehet, hogy már nem sokáig viselheti egyedüliként ezt a címet, mivel a hétfőn rajtoló Australian Open toronymagas favoritja az a Novak Djokovics, akit korábban már kilenc alkalommal koronáztak meg a tornán.

Így ha az idei viadal is a szerb klasszis győzelmével zárul – amire, valljuk be, elég nagy az esély –, úgy már két olyan játékos lesz a sportág történetében, aki 22 Grand Slam-torna-győzelemmel rendelkezik.

Sőt, Djokovics tornagyőzelemmel hangolt Melbourne-re, így a formájára sem lehet panasz, hatalmas esélyesként várja a rajtot.

De nemcsak emiatt lesz érdekes a következő két hét Ausztráliában, több olyan játékos van a férfi- és női mezőnyben is, akinek a mérkőzéseit érdemes lesz követnünk. Kezdjük rögtön a címvédő Rafael Nadallal, aki a verseny első kiemeltjeként vág neki a tornának. A 36 éves teniszezőnek rendkívül nehéz dolga lesz a címvédésben, jelenlegi formája távol áll a tökéletestől, míg viszonylag nehéz sorsolást is kapott a főtáblán. Rögtön az első kanyarban Jack Draperrel néz farkasszemet, a fiatal brit komoly kihívást jelenthet számára.

Mióta a US Openen Francis Tiafoe ellen búcsúzott a spanyol klasszis, mindössze egy mérkőzést nyert ATP-tornán, igaz, az is már egy szinte tét nélküli találkozó volt Casper Ruud ellen az év végi világbajnokságon. Úgy érkezik Melbourne-be, hogy felvezetőtornán sem játszott, az év első napjaiban két mérkőzésen lépett pályára a United Cup keretein belül, de alulmaradt Cameron Norrie és Alex De Minaur ellen is. Így sokat nem lehet tudni jelenlegi formájáról és esélyeiről, de azt nem szabad elfelejteni, hogy Rafael Nadalt leírni Grand Slam-versenyen sohasem lehet. Mert ha ez előfordul esetleg, akkor általában megnyeri a tornát.

Ausztrál fenegyerek szállítja a show-t

Kihívói Djokovicsnak és Nadalnak bőven akadnak, például a világranglista-harmadik Casper Ruud számára hatalmas lehetőséget kínál a torna. Tavaly sérülése miatt nem játszott Melbourne-ben, így egy jobb szerepléssel értékes ranglistapontokhoz is juthat. A norvégnak a hosszú menetelésre minden esélye meglesz, a torna második kiemeltjeként várja a rajtot, és a sorsolása sem ördögtől való. Az első komolyabb ellenfél a harmadik körben a 13. kiemelt Matteo Berrettini személyében jöhet.

És akkor még nem is beszéltünk a közönségkedvenc Nick Kyrgiosról, akitől idén is hatalmas műsort és parádés mérkőzéseket várhatunk. Az ausztrál fenegyerek pályafutása egyik legjobb évét teljesítette 2022-ben, úgy látszik, végre újra komolyan veszi a teniszt – amihez egyébként istenadta tehetsége van –, sőt az idei ausztrál openen a 19. kiemelt lesz, így komoly menetelésre számíthatunk tőle. Az első fordulókat rutinból oldhatja meg, majd a nyolcaddöntőben az ötödik kiemelt orosz, Andrej Rubljov érkezhet, ami még mindig nem lehetetlen küldetés hazai pályán. Ha a kedves olvasó csak néhány meccset tervez megnézni az idei Australian Openből, mindenképpen válasszon olyan találkozót, amin Kyrgios játszik. A szórakozás garantált.

Továbbá a tavalyi döntős Danyiil Medvegyev, a harmadik kiemelt örök ígéret, Sztefanosz Cicipasz és az amerikai Taylor Fritz is borsot törhet a legnagyobb esélyesek orra alá, de olyan játékosokról sem érdekes megfeledkeznünk, akik titkos esélyesként szerezhetnek váratlan pillanatokat. A korábbi világelső Andy Murray, a szebb napokat is megélt, többszörös GS-torna-győztes Stan Wawrinka és a szabadkártyával induló Dominic Thiem játéka is izgalmas lehet, igaz, utóbbi rögtön az első körben az előbb említett Rubljovval meccsel.

De mi a helyzet a magyarokkal?

A férfiaknál végül csak egy magyar játékosnak szoríthatunk, hazánk legjobb férfi teniszezője, Fucsovics Márton alanyi jogon szerepelhet az év első Grand Slam-tornájának főtábláján. A jelen pillanatban 73. helyen rangsorolt teniszező a tavalyi évben egy rövid időre a legjobb 100 mezőnyéből is kiesett, de aztán tornát nyert Pozsonyban, míg 2023-at is tornagyőzelemmel indította Canberrában, így kiváló felkészülést követően érkezhet az Australian Openre. Korábban már egészen a negyedik fordulóig eljutott Melbourne-ben, de legutóbb rögtön az első fordulóban búcsúzott, így nincsenek megvédendő pontjai, ami lehetőséget kínál arra, hogy egy jó szerepléssel előrébb lépjen a világranglistán.

Fucsovics Márton – aki az első fordulóban a 76. helyen rangsorolt Federico Coria ellen játszik – lapunknak elmondta, hogyan érezte év eleji felkészülését.

Számomra mindig nagyon fontos, hogy az alapozást és felkészülést nyugodt körülmények között végezzem el, mert ezt láttam az eredményeimben is megvalósulni. Ezért sikerült az év első tornáján jól szerepelni, viszont javulni vagy javítani a formát, az erőnlétet vagy az adogatást, azt gondolom, egész évben lehet és kell is

– mondta a 30 éves teniszező, és hozzátette: a 2023-as évre a fő célja visszakerülni a világranglistán a legjobb 50 közé. Minden esélye meglesz erre, hiszen az Australian Openen sem kapott kifejezetten nehéz sorsolást, amennyiben legyőzi az első kanyarban az előbb említett Coriát, úgy valószínűleg a 17. kiemelt Lorenzo Musetti érkezhet számára, aki ellen szintúgy harcba szállhat a továbbjutásért.

A főtáblás kvalifikációban Marozsán Fábián és Piros Zsombor is elindult, azonban előbbi az első körben, míg utóbbi az utolsó fordulóban szenvedett vereséget, továbbá Balázs Attila végül nem indul el védett ranglistájával a főtáblán.

A hölgyek mezőnyében már népesebb lesz a magyar főtáblások névsora, alanyi jogon három játékosunk is a legjobb 128 mezőnyében kezdheti a tornát. Bondár Anna, aki jelenleg a legelőkelőbb helyen rangsorolt magyar női teniszező a 79. helyezésével, pályafutása első főtáblás Grand Slam-sikerére hajt, míg hasonló célokkal vág neki a tornának Udvardy Panna és Gálfi Dalma is.

Udvardy Panna úgy érzi, pályafutása egyik legjobb felkészülését teljesítette, így magabiztosan várja az év első Grand Slam-tornájának rajtját is.

Nagyon jó három hetet töltöttünk Floridában a felkészülés jegyében, úgy érzem, ez volt az egyik legjobb előszezon, amit teljesítettem. Volt lehetőségem sok edzőmeccset is játszani az élmezőny tagjaival, mint például Jessica Pegula és Victoria Azarenka ellen, ami nagyon sokat segített a felkészülésemben. Már december 28-án megérkeztünk Hobartba, ahol ugye 10 pluszóra a különbség, így nem volt egyszerű aklimalizálódni, de úgy érzem, hogy nagyon jól játszottam az itteni mérkőzéseken is, és jó formában várom a folytatást. Sajnos a hobarti torna kvalifikációjának második körében kikaptam, de párosban egészen a döntőig meneteltünk, ami szintén hozzájárult az eredményes felkészülésemhez. Örülök, hogy ilyen sok jó játékos ellen készülhettem, és az is fontos, hogy immár nem újoncként érkezem Melbourne-be, tudom, hogy mire számítsak, és reménykedem a jó sorsolásban

– mondta lapunknak Udvardy Panna. Ami a 24 éves teniszező sorsolását illeti, az első fordulóban a kolumbiai Camila Osorio lesz az ellenfele, aztán ha sikerrel veszi az akadályt, a következő kanyarban már a torna első kiemeltje, a világelső Iga Swiatek ellen meccselhet.

Udvardy Panna azt is elmondta: az idei évnek úgy indul neki, hogy eredmények terén nincsenek nagy elvárásai, sérülésmentesen szeretné lejátszani a szezont, minél több mérkőzést játszani és nyerni, továbbá

az év végére bekerülni a legjobb 50 mezőnyébe.

A top 50 felé vezető úton Melbourne-ben teheti meg az első lépést, megvédendő pontjai nincsenek, így minden egyes sikerrel értékes világranglistapontokat szerezhet.

Gálfi Dalma, a második legelőkelőbb helyen rangsorolt magyar teniszezőnő is hasonló célokkal indul neki az évnek, de a világranglista 86. helyezettjének felkészülését hátráltatta a napokban egy betegség is.

Nagyon jó, négyhetes felkészülést csináltunk végig otthon, Budapesten, mindent beletettem, hogy a legjobb formába hozzam magam, és újult erővel vágtam neki az évnek. Jól éreztem magam a pályán, Aucklandben szoros mérkőzést is játszottam, ahol voltak lehetőségeim, de ezeket végül nem sikerült kihasználnom. A meccs másnapjára sajnos valami bélfertőzéshez hasonló betegség jelentkezett nálam, ami miatt egy hétig ágyban feküdtem, és diétáztam, így nem tudtam folytatni az edzéseket és a felkészülést. Adelaide-ben is úgy játszottam, hogy az ágyból felkelve mentem ki a pályára, ami sajnos a játékomon is meglátszott, és nem tudtam végigjátszani a mérkőzést. 36 fok is volt a mérkőzés alatt, hőgutát sem szerettem volna kapni, így feladtam azt a találkozót. Jelenleg is antibiotikumot szedek, és készülök az Australian Openre, mindent megteszek, hogy közel topformában játsszak

– értékelte felkészülését a minap Gálfi Dalma, aki kérdésünkre azt is elárulta, milyen eredménnyel lenne elégedett Melbourne-ben, és milyennel 2023-ban.

Sokat beszélgettem az edzőimmel arról, hogy milyen célokkal vágjunk neki 2023-nak. Egy hét alatt, egy ilyen betegség után nehéz újra felépítenem a fizikai állapotomat, így most örülnék, ha egy mérkőzést már nyernék a főtáblán. Természetesen nem ilyen céljaink voltak az év előtt, de ezekkel a körülményekkel most arra fókuszálok, hogy sikerrel vegyem az első fordulót. Ezenkívül természetesen minél több mérkőzést szeretnék játszani WTA-tornákon, és ha elkerülnek a sérülések az év alatt, úgy gondolom, a legjobb 50-be kerülés is reális cél lehet számomra

– mondta a 24 éves teniszezőnő.

Gálfinak nem volt túlságosan nagy szerencséje a sorsolást illetően, az első fordulóban a 30. kiemelt kínai, Zheng Qinwen ellen kell kiharcolnia a továbbjutást. Ami pedig Bondár Annát illeti, a nyitókörben a 61. helyen rangsorolt román, Ana Bogdan lesz az ellenfele, majd esetleges győzelmét követően a 17. kiemelt Jelena Ostapenko érkezhet számára.

További két magyar játékosnak szoríthatunk remélhetőleg minél tovább, női párosban Babos Tímeát követhetjük régi-új partnere, Kristina Mladenovic oldalán, míg a junioroknál Udvardy Lucának szurkolhatunk az év első Grand Slam-tornáján.

A 2023-as Australian Opent január 16. és 30. között rendezik Melbourne-ben. A mérkőzéseket Magyarországon az Eurosport csatornáin követhetik.

Ön szerint ki nyeri a férfi egyest az Australian Openen? Casper Ruud

Novak Djokovics

Danyiil Medvegyev

Rafael Nadal

Sztefanosz Cicipasz

más teniszező

(Borítókép: Getty Images)