Fucsovics Márton szerint szokni kell az időt, és keménynek kell lenni

A világranglistán 78. játékos 4:6, 7:5, 2:6, 7:6 (8–6), 6:2-re verte az argentin Federico Coriát (76.), majd másnap az elrendelt hőségszünet közepette, délután 1 órakor már edzett a tűző napon.

Szokni kell az időt, keménynek kell lenni. Tegnap végig erősnek éreztem magam fizikálisan, nagyon jól sikerült a felkészülésem, és van önbizalmam. Tavaly az első körben kikaptam itt, most nagyon akartam nyerni, és az a 45 világranglistapont is sokat számít. Emellett az 50-60 magyar szurkoló is erőt adott