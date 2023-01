Fucsovics tovább menetel: bejutott a legjobb 32 közé az Australian Openen

A legmagasabban jegyzett magyar teniszező az első körben az argentin Federico Coriával (76.) találkozott, akit nagy csatában, öt szettben búcsúztatott. Szerdai riválisa óriási meglepetést produkált az első fordulóban, Harris ugyanis csaknem négyórás meccsen, 17 ászt ütve verte meg a 17. kiemelt olasz Lorenzo Musettit.

A két teniszező korábban ötször találkozott egymással, az egymás elleni mérleget pedig Fucsovics vezette 3–2-re. Aki a magyar idő szerint reggel 8-kor kezdődő találkozót is jobban kezdte, az első szettben kétszer is elvette riválisa adogatását, így magabiztosan húzta be 6:2-vel.

A második játszma is nagyszerűen alakult a magyar teniszező szempontjából, korán brékelőnybe került, amelyet végig megtartott. Bár Harrisnak is megvolt a lehetősége, hogy elvegye Fucsovics kezdését, a 30 éves nyíregyházi sportoló hárította a bréklabdákat, 6:3-ra megnyerte a szettet, és nagyjából másfél órányi játékot követően már 2–0-ra vezetett.

Bár a dél-afrikai teniszező gyakran látványosan fájlalta korábban sérült csuklóját, a harmadik játszmára minden erőtartalékát elővette, és Fucsovics majdnem minden adogatójátékában eljutott bréklabdáig. A 25 esztendős Harris végül 5:6-nál elvette Fucsovics adogatását, így 2–1-re szépített.

Aki viszont a negyedik szettben remekül védekezett és kiélezett helyzetekben sem hibázott, így nem került hátrányba, sőt! 4:4-nél, a lehető legjobb pillanatban vette el Harris szerváját, így a meccsért adogathatott. És bár kettős hibával kezdett, onnantól nem engedett pontot ellenfelének, így végül három szettben, 3 óra 8 perc alatt nyerte meg a találkozót és jutott a legjobb 32 közé.

A következő fordulóban a világranglistán 16. olasz Jannik Sinner lesz Fucsovics ellenfele.

Bondár Anna búcsúzott a második fordulóban szerdán az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 81. Bondár Anna – aki a nyitókörben megszerezte első Grand Slam-főtáblás győzelmét – a 2017-ben Roland Garros-győztes lett Jelena Ostapenkóval találkozott, pályafutása során először. Párizsi diadala óta a rivális legalább tízkilós súlyfelesleget szedett fel, de félelmetes erejű ütései mit sem változtak. Előzetesen a 25 éves magyar is úgy fogalmazott, hogy a balti teniszező nem lesz könnyű ellenfél, mert nagyon agresszívan játszik, úgyhogy rövid labdamenetekre kell felkészülnie.

A meccs ennek megfelelő tempóban indult, s a felek két-két brékkel jutottak el a rövidítésig. Ebben fej fej mellett haladtak 5:5-ig, ekkor azonban Ostapenko megnyert két labdamenetet, s ezzel a 70 perces szettet is. A második felvonás szintén két-két bréket hozott, az ötödik pedig magyar szempontból a legjobbkor következett, 5:4-nél ugyanis a lett teniszező semmire elvesztette a szerváját, s így a játszmát is.

Az utolsó szettre azonban elfogyott a Hajdúszoboszló SE sportolójának a lendülete, sorra bukta el az adogatásait úgy, hogy saját szerváinál gémlabdái sem voltak. A szintén 25 esztendős rivális 5:0-nál sem engedett ki, és 39. nyerő ütésével lezárta a 2 óra 34 perces összecsapást.

2. forduló (a 32 közé jutásért):

Fucsovics Márton – Lloyd Harris (dél-afrikai) 6:2, 6:3, 5:7, 6:4

Jelena Ostapenko (lett, 17.) – Bondár Anna 7:6 (7-5), 5:7, 6:0

(Borítókép: Fucsovics Márton az argentin Federico Coria ellen játszik az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában 2023. január 16-án. Fotó: MTI/EPA/Fazry Ismail)