Jó formában fogadja a magyar csapat a világ egyik legerősebb válogatottját

Franciaország legjobb teniszezői érkeznek Tatabányára, így nehéz feladat előtt áll a magyar Davis-kupa-csapat: hazai pályán kell kiharcolnia a továbbjutást. Az erős ellenfél ellenére Nagy Zoltán, a válogatott szövetségi kapitánya úgy látja, játékosai jó formában várják a megmérettetést.

Nem csoda, hiszen hazánk első számú teniszezője, Fucsovics Márton kiválóan kezdte a 2023-as évet, tornagyőzelmet ünnepelhetett Canberrában, míg az Australian Openen a harmadik fordulóig jutott.

Nagyon jó felkészülést tudhatok magam mögött, sikerült sok meccset játszanom, szerencsére sok mérkőzést meg is nyertem, így jó formában várom a Davis-kupa rajtját. Nagyon szeretek hazai pályán, Magyarországért játszani, remélem, sokan kilátogatnak szurkolni, és győzelemmel zárhatjuk a hétvégét

– mondta a jelenleg a világranglista 78. helyén jegyzett Fucsovics a jövő hétvégéről. Piros Zsombor is hasonlóan várja a franciák elleni összecsapást, és kiemelte: Davis-kupán különösen szeret játszani a magyar csapatban.

Formámon túl is képes voltam játszani korábban Davis-kupán, nálam esélyesebb játékosokat is legyőztem, és számomra is nagy öröm lesz hazai pályán Magyarországért teniszezni