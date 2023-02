A múlt heti, linzi tenisztornán negyeddöntős Gálfi Dalma hét helyet előrelépve a 85. a női teniszezők világranglistáján, melyen továbbra is Bondár Anna a legjobb magyar, aki két helyet rontva a 77. – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Szintén továbbra is az első százban szerepel Udvardy Panna, aki a 93.