Fucsovics hat helyet rontott, Sinner újra a legjobb 15 között

Az olasz Jannik Sinner újra a legjobb 15 közé került a férfi teniszezők világranglistáján – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A magyar teniszezők közt továbbra is Fucsovics Márton áll a legelőkelőbb helyen, ám ő is hátrébb csúszott, miután sérülés miatt vissza kellett lépnie a montpellier-i torna nyolcaddöntőjére.