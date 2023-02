Túl magas volt a háló, másik sportágban írt történelmet

Tavaly áprilisban a világranglista legjobb ezer teniszezőjének mezőnyéből is kiesett a kínai Vu Ji-ping, múlt héten mégis sporttörténelmet írt azzal, hogy megnyerte a Dallasban rendezett 250-es ATP-tornát. A kínai férfi tenisz még sosem ért el ekkora sikert, és ahogyan a fiatal játékos is fogalmazott: ez még csak a kezdet.

Kínával kapcsolatban finoman szólva sem lehet a tenisznemzet fogalmat használni. Még úgy sem, hogy a női mezőnyben már értek el komolyabb sikereket az ázsiai ország teniszezői. Elég csak a már visszavonult, kétszeres Grand Slam-torna-győztes Li Nát említeni, de az aktív női mezőnyben is találni előkelő helyen rangsorolt kínai játékosokat. Jelenleg a női világranglista első száz helyezettje közül öt teniszező képviseli Kínát.

A férfiaknál viszont már teljesen más a helyzet. Akármennyire is hihetetlen, de ahhoz, hogy kínai teniszezőt jegyezhessünk fel a legjobb száz között, egészen tavaly október végéig kellett várnunk. Akkor Csang Cse-csen tette meg a játékosok életében mérföldkőnek számító lépést, miután több challenger-tornán is a döntőig menetelt. Sőt az olaszországi Cordenonsban rendezett viadalt megnyerte, majd a nápolyi ATP-tornán a negyeddöntőig jutott, amellyel sikerült betörnie a top száz mezőnyébe.

Fontos hozzátenni, hogy a 26 éves teniszező a tavalyi szezont még a világranglista 321. helyén kezdte, és amikor elérkezett a wimbledoni Grand Slam-tornához, még akkor is csupán a 281. pozícióban rangsorolták. Aztán finoman szólva megtáltosodott, a következő 39 mérkőzéséből 31-et megnyert, többek között Fucsovics Mártont és a világranglista akkori 37. helyezettjét, Sebastian Baezt is legyőzve Nápolyban.

Csang Cse-csen azóta is tartja tagságát a legjobb száz között, de ezt a teljesítményt is messze túlszárnyalta a múlt hét hőse, a kínai tenisz újabb sztárja:

Vu Ji-ping.

A 23 éves kínai teniszező múlt héten, Dallasban indult el a 250-es keménypályás ATP-tornán, ahol rögtön legyőzte a világranglista-27. kanadai Denis Shapovalovot, majd a francia Adrian Mannarinót is sima két szettben küldte haza.

Következhetett az elődöntő a hazai pályán szereplő, világranglista 8. helyén álló Taylor Fritz ellen, amely összecsapás szintén nem okozott problémát a kínai teniszező számára. Vu pályafutása eddigi legnagyobb győzelmét aratva ütötte ki az amerikaiak első számú játékosát. Ezzel már rögtön két értelemben is sporttörténelmet is írt, hiszen

előtte korábban soha nem jutott el kínai teniszező ATP-verseny fináléjába, és TOP tízes játékost sem győzött le soha senki férfi honfitársai közül.

Ráadásként a fináléban a tornára címvédőként érkezett John Isnert győzte le, egy egészen elképesztő küzdelemben. Az amerikai óriás 44 ászt ütött a nála jóval kisebb termetű ázsiai teniszezőnek, sőt négy mérkőzéslabdáig is eljutott, de ez sem volt elég a sikerhez. Vu Ji-ping döntő szett rövidítésben, 14–12-re győzte le a hazaiak kedvencét, háromórás, heroikus csatában.

A 23 éves teniszező pályafutása első ATP-trófeáját hódította el, amely egyben Kína első tornagyőzelme is a legmagasabb szinten. És nemcsak a sikernek örülhet a kínai játékos, hanem a megszerzett 250 világranglista-pontjával is egészen az 58. helyig tornázta fel magát a világranglistán, ami szintén sporttörténelem.

Vu Ji-ping az évek alatt rengeteg megpróbáltatáson és nehézségen ment keresztül, többek között súlyos sérülések is nehezítették karrierjét. A történelmi siker így minden bizonnyal még édesebb számára. Egészen döbbenetes, de tavaly áprilisban még a legjobb ezer között sem jegyezték azt a játékost, aki immár Kína történelmének legelőkelőbb helyen rangsorolt és legsikeresebb férfi teniszezője. Vu Ji-ping, miután magasba emelte a dallasi trófeát, válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Egyebek mellett kitért arra is, hogy nem volt számára különösebb nyomás annak tudatában pályára lépni, hogy saját maga és hazája esetében is történelmet írhat .

Rengeteg mindenen mentem keresztül az elmúlt években. Több súlyos sérülés nehezítette az életemet, és nagyon sok nehéz helyzetet éltem át korábban. Éppen ezért érzem magam teljesen nyugodtnak a teniszpályán. Bízom saját magamban. Akárki akar engem legyőzni, annak nagyon keményen meg kell dolgoznia érte. Közel három évet voltam távol a profi tenisztől a sérüléseim és a világjárvány miatt, amely alatt azért kételkedtem abban, hogy valaha visszatérhetek-e a legmagasabb szintre. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy végig száz százalékban biztos voltam abban, hogy itt állhatok. De mindig bíztam abban, hogy a kemény munka kifizetődik

– mondta közvetlenül tornagyőzelme után a kínai játékos. Vu Ji-ping mindössze két héttel ezelőtt lépett be a legjobb száz mezőnyébe azok után, hogy a Clevelandben rendezett challenger-tornán a döntőig menetelt. Ott ugyan kikapott a nála hátrébb rangsorolt Aleksandar Kovacevictől, de ezzel az eredménnyel is Kína második top százas játékosa lett a férfiaknál.

Vu sérülések miatt 2019 márciusa és 2021 decembere között egyáltalán nem léphetett pályára. Visszatérése azonban a szűk hároméves kihagyás után igen erőteljesre sikerült: 2022 nyarán három challenger-tornát nyert Amerikában, majd a US Open főtábláján is bemutatkozhatott, sőt mérkőzést is nyert a legjobbak között. Kínai férfi teniszező 63 év után ünnepelhetett győztes meccset Grand Slam-torna főtábláján.

Érdekesség, hogy a 23 éves tehetség tollaslabdázóként kezdte, de fizikai adottságai miatt végül nem ragadt meg a sportágnál: túl magas volt számára a háló. A tollaslabdapálya közelében viszont volt egy teniszpálya, így kipróbálta magát, és hamar kiderült, van tehetsége a másik sportághoz.

Nem tudom, mi lenne most velem, ha gyermekkoromban nincs a közelben teniszpálya. Abban biztos vagyok, hogy akármerre vitt volna az élet, jó dolgokat csinálnék, mert bízom magamban, és mindig arra koncentrálok minden erőmmel, amit éppen csinálok

– tette hozzá különös pályakezdésével kapcsolatban.

Történelmi sikere ellenére Vu Jin-ping úgy látja, nagyon fiatal még, és ez a tornagyőzelem csak a kezdet volt számára. Ennél sokkal komolyabb sikereket szeretne elérni a jövőben.

Hazájában pont most kap kevesebb teret az elit tenisz

Kínai teniszsikerek ide vagy oda, az elmúlt években inkább a botrányoktól volt hangos a sportág az ázsiai országban. A párosban kétszeres Grand Slam-torna-győztes Peng Suaj 2021-benszexuális zaklatással vádolta meg a 75 éves Csang Kao-li korábbi miniszterelnök-helyettest. A közösségi médiába feltöltött posztja után Peng sokáig nem adott életjelet magáról, majd a bejegyzése is eltűnt a kínai világhálóról.

Később az állami televízióban elhangzott egy Pengnek tulajdonított angol nyelvű nyilatkozat, amelyben visszavonta korábbi vádjait, ám az eltűnése miatt politikusok és teniszezők a világ különböző részéről adtak hangot aggodalmuknak, a női tornának szervező WTA pedig decemberben felfüggesztette a kínai versenyeket. Az ügy azóta is húzódik,

és a WTA álláspontja szerint addig nem rendeznek tornákat az országban, míg Peng Suaj ügye nem tisztázódik.

A férfiak elitje sem látogatott már egy ideje az ázsiai országba, amelynek oka a még mindig veszélyt jelentő koronavírus-járvány. Immár harmadik éve nem rendeztek ATP-tornákat Kínában, de amennyiben a járványhelyzet már lehetővé teszi, 2023 őszén visszatér a csúcstenisz az ázsiaiakhoz. A tervek szerint idén Sanghajban ezres mestertornát, míg Pekingben ötszázas versenyt rendeznek.

