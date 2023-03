Az említett nemzetek kiválóságai egy évvel ezelőtt az Ukrajna ellen indított háború miatti szankció következtében maradtak le az év harmadik Grand Slam-tornájáról – amelyet a férfiak mezőnyében a szerb Novak Djokovics, a hölgyeknél a kazah Elena Ribakina nyert meg.

A BBC beszámolója szerint a 2023-as viadalon ismét rakettet ragadhatnak Danyiil Medvegyevék, ha semleges színekben indulnak és eleget tesznek bizonyos feltételeknek.

Az All England Club elnöke, Ian Hewitt arról beszélt, hogy továbbra is teljes mértékben elítélik Oroszország illegális invázióját, és teljes mellszélességgel támogatják Ukrajna népét.

„Rendkívül nehéz döntés volt, nem könnyedén és alapos átgondolás nélkül jött” – mondta Hewitt. A határozat a queen’si és az eastbourne-i viadalra is kiterjed.

S hogy minek kell megfelelni?

Elfogadják, hogy nem támogatják az orosz és/vagy fehérorosz államot, illetve azok vezetőit;

nem finanszírozzák őket Oroszországból vagy Fehéroroszországból, beleértve az általuk működtetett vállalatok szponzorációját is;

a wimbledoni és egyéb brit versenyeken kívül a sportolók semleges színekben indulhattak, beleértve a többi GS-tornát is, a britek pedig bírságot kaptak tavalyi döntésük (kizárás) miatt.

A férfi (ATP) és a női (WTA) szövetség a bírságon kívül továbbá kijelentette, hogy megszünteti LTA-tagságát, ha további „nemzetiségen alapuló diszkriminációt alkalmaz”.

Medvegyev mellett Andrej Rubljov és Darja Kaszatkina is visszatérhet a top 10-es játékosok közül, valamint a női ranglistán második fehérorosz Arina Szabalenka, aki az év eleji Australian Openen diadalmaskodott.

A férfiaknál Ausztráliában csúcsra érő Novak Djokovicsot a koronavírus elleni oltás fel nem vétele miatt nem engedték tavaly Melbourne-ben és New Yorkban sem – könnyen lehet, hogy az Australian Open után a US Openre is visszatérhet a 22-szeres Grand Slam-torna-győztes klasszis.

(Borítókép: AELTC / Joe Toth – Pool/Getty Images)