A világranglistán 72. helyen álló magyar játékos a selejtező első körében szetthátrányból verte meg az olasz Giulio Zeppierit, vasárnap pedig a korábban 26. pozícióban is lévő, jelenleg 78. Filip Krajinoviccsal csapott össze a főtáblára kerülésért.

Kettejük legutóbbi csatáját tavaly Rotterdamban ugyancsak elveszített első játszmát követően megnyerte Fucsovics Márton, aki ezzel lezárta hárommeccses vereségszériáját szerb riválisával szemben.

A húsvéti meccsüket is a magyar fiú kezdte jobban, 1:1-nél semmire vette el ellenfele adogatását, 4:2-nél pedig öt újabb bréklabdája is volt – mind kihasználatlanul. Itt kisebb hullámvölgy jött, hiszen Krajinovicsnak rögvest két esélye is volt az egyenlítésre, de Fucsovics mindkettőt hárította, és az újabb brék végül ismét az övé lett (6:3).

A második felvonás hasonlóan indult, ezúttal 2:1-es előnynél jött a sikeres fogadójáték, de ezúttal Krajinovics egyből felelni tudott, így fej fej mellett haladtak a felek a játszma végjátékáig. A szerb teniszező 5:4-es hátrányánál még egyenlített, sőt két labdája is volt a fordításhoz, de ezekkel nem tudott élni, Fucsovics pedig fogadóként lezárta a meccset (7:5).

Az MTI beszámolója szerint a nyíregyházi teniszező a főtábla első fordulójában a holland Botic van de Zandschulppal találkozik, aki 31. az ATP-rangsorban. A mérkőzés hétfőn 11 órakor kezdődik.

(Borítókép: Harry How/Getty Images)