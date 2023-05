Feldobták a labdát vasárnap délelőtt a francia fővárosban, a tenisz szerelmesei két héten keresztül Párizsra koncentrálnak: elrajtolt a versenynaptár négy legnagyobb tornájából időrendet tekintve a második, azaz a Roland Garros. A salakkirály Rafael Nadal sérülés miatt nem vesz részt idén kedvenc versenyén, így a férfiak egyes mezőnyében biztosan nem lesz címvédés, trónkövetelőkből viszont bőven akad a mezőnyben.

Nagyon szokatlan lesz a Roland Garros Rafael Nadal nélkül. Nem meglepő, hiszen 2004 óta minden évben láthattuk a spanyol teniszezőt a francia salakon, de a távollétéhez sajnos szépen lassan hozzá kell szoknunk. Nadal elmondása szerint az utóbbi időkben borzasztó fájdalommal járt számára a teniszezés, így csak azért nem akart elindulni a Garroson, hogy ott legyen a pályán, miközben nem tudja tudása legjavát nyújtani. A 36 éves teniszező a francia Grand Slam-torna előtt tartott sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy tervei szerint mikor ér véget profi pályafutása.

Nadal nincs, sportági klasszisból és reménybéli örökösből azonban nem lesz hiány, kanyarodjunk is vissza azokhoz, akik vélhetően főszerephez jutnak idén. Például a korábbi világelső, jelenleg harmadik helyen kiemelt Novak Djokovics, aki – Nadalhoz hasonlóan – szintén 22 Grand Slam-trófeával rendelkezik. Amennyiben két hét múlva a szerb elfoglalja Párizs trónját, azzal sportági történelmet ír: a 23 GS-torna-győzelemmel egyedüli rekorder lesz.

A fogadóirodák egyébként nem a szerb teniszezőt, hanem a jelenlegi világelső Carlos Alcarazt tartják a Roland Garros legnagyobb favoritjának. Aligha véletlenül, a 20 éves titán ugyanis – csakúgy, mint jeles honfitársa –majdhogynem verhetetlen salakon. A kijelentés még annak ellenére is helytálló, hogy tudjuk, szűk két héttel ezelőtt Marozsán Fábián legyőzte az akkor még csak leendő világelsőt. Az a teljesítmény és eredmény azonban a csodával határos kategóriába esett, így nehezen látni, hogy ki parancsolhat idén megálljt a spanyolok új sztárjának. Főleg úgy, hogy a magyar teniszező nem jutott fel a főtáblára…

Alcaraz idén már két komoly, salakos tornát is nyert, előbb a Barcelonában rendezett 500-as tornán nem talált legyőzőre, majd megvédte címét a madridi mestertornán, így abszolút kijelenthető, hogy kiváló formában érkezik Párizsba. A mindössze 20 esztendős szupertehetség nevét két évvel ezelőtt még a legjobb 100 mezőnyében sem találtuk, azonban napjainkra már hat tornagyőzelemmel, és a US Open-trófeájával is gazdagabb lett, és immár vele kezdődik a férfiak világranglistája. Miután tavaly szeptemberben megnyerte a New York-i Grand Slamet, edzője úgy nyilatkozott tanítványáról, hogy

benne rejlő potenciáljának 60 százalékát láthattuk egyelőre.

Nos, egy dolog biztos: Carlos Alcaraz a férfi tenisz jelene és egyben hosszú távú jövője. Miután tavaly még Alexander Zverev négy szettben legyőzte a Garros negyeddöntőjében, az idei salakos Grand Slamet ő várhatja legnagyobb favoritként.

Djokovicson és az előbb említett spanyol titánon kívül azonban bőven jelentkeznek még trónkövetelők. Elég csak a norvég Casper Ruudot említeni, aki tavaly már ugye döntőt játszhatott a párizsi salakon, igaz, akkor sok lapot nem osztottak neki Rafael Nadal ellen. Sőt, azóta már US Open-döntőig eljutott, míg jelenleg a világranglista negyedik helyén rangsorolják, és mindenképpen számításba kell venni, ha a végső esélyeseket vesszük végig. A 24 éves norvég sokáig úgy gondolta, hogy egyszeri csoda volt számára a tavalyi Garros-döntő, de aztán rájött, hogy ennél sokra többre hivatott, és tavaly csak egy karnyújtásnyira volt számára a világelsőség.

Ruud idei éve azért erősen hullámzó, több meglepő vereség is becsúszott számára – főként salakos tornákon –, de azért csak megnyerte az Estorilban rendezett 250-es versenyt, míg a római mestertornán egészen az elődöntőig menetelt. Ott viszont vereséget szenvedett egy másik trónkövetelőtől, Holger Runétől. Apropó, Rune… A még mindig csak 20 éves dán csodagyerek elképesztő szezont fut, amely megállapítást nem kizárólag római döntője miatt mondhatunk rá.

Tavaly novemberben, még 19 esztendősen hatalmas meglepetésre megnyerte a párizsi mestertornát, a döntőben Novak Djokovicsot múlta felül. Idén pedig, csak salakos pályán elért eredményeit tekintve, megnyerte a müncheni 250-es tornát, míg a már említett Rómán kívül Monte-Carlóban is finálét játszott. A dán játékos technikai adottságai mellett elképesztően erős mentális készségekkel rendelkezik, valósággal elbizonytalaníthatatlan a pályán. Szinte nincs olyan tényező vagy játékhelyzet, amely kibillentené ritmusából. Így mindenképpen az ő nevét is fel kell jegyezzük, ha a végső esélyeseket vesszük sorba.

De harcba száll még Párizs királya címért az a Sztefanosz Cicipász, aki két évvel ezelőtt már 2–0-ra vezetett a fináléban Novak Djokovics ellen, ám akkor nem jött össze számára a végső siker. Ahogyan azóta egyszer sem… A világranglista-ötödik görög teniszező még nem rendelkezik Grand Slam-torna-győzelemmel, így újra nekiveselkedhet a komoly kihívásnak Párizsban.

És akkor még nem is említettük azt a Danyiil Medvegyevet, aki saját elmondása szerint utálja a salakos borítást, ennek ellenére viszont éppen a közelmúltban húzta be a római mestertornát. Mire vihetné, ha még feküdne is neki ez a fajta borítás, és kedvét lelné benne? Valósággal megtippelhetetlen, hogy melyik arcát veszi elő a korábbi világelső a következő napokban, annyi viszont biztos, hogy komoly veszélyt jelenthet bármelyik rivális játékosnak, aki a háló túloldalán szembenéz vele.

Ami meg a magyar indulókat illeti, a férfi mezőnyben egy személyre korlátozódik a magyar játékosok száma: Fucsovics Mártonra. Marozsán Fábián és Piros Zsombor megpróbálkozott a kvalifikációban, de előbbi a második körben, míg utóbbi rögtön az első kanyarban alulmaradt.

Fucsovics Márton egyébként magabiztosan kezdte a főtáblás szereplést, a szabadkártyás francia, Hugo Greniert győzte le négy szettben, de a második körben minden bizonnyal a 22-szeres GS-bajnok Novak Djokovics érkezik a magyar teniszező számára. Jó éve van egyébként Fucsovicsnak, az évet tornagyőzelemmel kezdte, majd az Australian Openen két mérkőzést nyert, idei salakos tornái viszont egyelőre hullámzóak voltak.

Csütörtökön megtartották a főtábla sorsolását, így kiderültek a férfi és női ágon is a lehetséges negyeddöntős párharcok. Ennek értelmében, amennyiben nem borul a papírforma, a férfiaknál Alcaraz–Cicipász-negyeddöntőt várhatunk, mely összecsapás győztese legvalószínűbb forgatókönyv esetén Djokoviccsal meccselhetne a döntőért. Az alsó ágon a második kiemelt Medvegyev az olasz Jannik Sinnerrel találkozhat a nyolc között, míg az előbb említett Holger Rune ellenfele Casper Ruud lehet az elődöntőért. De persze azt tudjuk, hogy ezek mindössze várható párosítások, a kéthetes Grand Slam-tornák végkimenetele abszolút kiszámíthatatlan.

És ha már kiszámíthatatlanság, ember legyen a talpán, aki megjósolja, mi történik a nők egyes versenyében. Az utóbbi években abszolút megtippelhetetlenek voltak az eredmények, és ez többnyire így is maradt. Mindössze annyi a különbség, hogy immár egy toronymagas favorittal mindenképpen számolhatunk: Iga Swiatekkel.

A világranglistát vezető lengyel lány tavaly elképesztő dominanciával nyerte meg a Garrost, már azt a kérdést is feltehettük vele kapcsolatban, hogy legyőzik-e még valaha? Azóta már természetesen megbizonyosodtunk róla, hogy Swiatek sem érinthetetlen, de nehéz lenne egy olyan nevet találni a jelenlegi mezőnyben, aki valódi veszélyt jelentene számára. Így kijelenthetjük,

jókora meglepetéssel bírna, ha nem Swiateket koronáznák meg szűk két hét múlva Párizs királynőjeként.

A női mezőnyben már jóval népesebb a magyar indulók sora: alanyi jogon főtáblás Gálfi Dalma, Udvardy Panna és Bondár Anna, igaz, az egyéni küzdelmektől utóbbi két teniszezőnk már a vasárnapi, nulladik játéknapon elbúcsúzott. Ők már csak a páros versenyben érdekeltek. A jelenlegi legmagasabb rangsorolt női teniszezőnkre, Gálfi Dalmára a világranglista 44., orosz Gracheva vár majd hétfőn a nyitófordulóban. Továbbá Babos Tíméának is szoríthatunk, aki párosban száll versenybe, ezúttal a kazah Anna Danilina oldalán.

A francia nyílt teniszbajnokságot május 28. és június 11. között rendezik Párizsban, a mérkőzéseket Magyarországon kizárólag az Eurosport csatornáin követhetik a nézők.

(Borítókép: Getty Images)