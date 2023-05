A 22-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb 2010-ben veszített legutóbb szettet a Roland Garros nyitókörében, akkor a kazah Jevgenyij Koroljov kényszerítette négy játszmára a szerb klasszist, azóta minden rajtja sima volt.

Ezúttal is úgy kezdett, ahogyan azt várni lehetett a fogadóirodák által Carlos Alcaraz mögött második legesélyesebbnek tartott játékostól, 2:1-es előnyénél még kihagyta bréklabdáját, 3:2 után viszont már sikeres fogadójátékot mutatott be, és mivel adogatóként hibátlan volt, hamar hozta is az első felvonást (6:3).

Amerikai ellenfele rögvest bajba került a következő játszmában is, 2:0-s hátrányánál még védett két újabb bréklabdát, de a következő szerváját már elbukta, ezzel 5:1-re ellépett a szerb, aki 42 perc alatt zárta le ezt a szettet (6:2).

Nem sok minden utalt arra, hogy bármi fordulat lehet, hiszen Djokovics megint ellépett 2:0-ra (igaz, ezúttal három bréklabdát maga is hárítani kényszerült), és három labdája is volt a 3:0-hoz, de innen is felállt Kovacevic. Aki gyakorlatilag tét nélkül, felszabadultan kezdhetett játszani, és 3:3-nál egyenlített is, hogy aztán rögvest bukja adogatását, és 5:3-nál a meccsben maradásért kelljen következnie.

Nem csupán ezt, hanem a következő két gémet is behúzta, így hirtelen már Djokovicson volt a sor, hogy a játszmában maradásért adogasson (5:6)!

Ezt sikerrel tette, majd a rövidítésben gyorsan ellépett 3–0-ra, innentől pedig már nem volt visszaút (7:6, 7–1).

Djokovics így azért – ha a vártnál talán kicsit nehezebben is, de – csak hozta a harmadik szettet és a mérkőzést is, és készülhet a Fucsovics Márton elleni szerdai ütközetre.

A két játékos eddig négyszer találkozott egymással, és bár mind a négyszer Djokovics nyert, a magyar teniszező a 2018-as US Openen, a 2019-es dohai tornán és a 2021-es párizsi mesterversenyen is lopott szettet ellenfelétől.

ROLAND GARROS

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ

Djokovics (szerb, 3.)–Kovacevic (amerikai) 6:3, 6:2, 7:6