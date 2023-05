A világranglistán 83. magyar játékos az ATP honlapján elmondta, hogy nála sosem telik el nap erősítés nélkül.

Az én játékstílusomhoz nagyon fontos a megfelelő erőállapot, így aztán minden nap fitnesznap. Akkor sem hanyagolom el az edzőtermet, amikor nem versenyzek, és otthon vagyok. Hol a felsőtestemet edzem, hol a lábamat, ez nagyon fontos nekem. Ha pedig egy tornán nincs meccsem éppen, akkor is erősítek, és amikor belenézek a tükörbe, látom, hogy erős vagyok. Ennek mentális hatása is van

– közölte a 31 éves sportoló.

A Davis-kupa-válogatott vezére elárulta, hogy ennyi kondiedzéssel az is belefér, hogy időnként elengedje magát.

„Mindent eszem, szeretem a pizzát és a hamburgert. Ha elfáradok, este egy-két sört is megengedek magamnak. Ez néha jólesik, és segít lelazulni, aztán másnap kezdek mindent elölről” – fejtette ki.

A 31 éves Fucsovics a januári Australian Openen hívta fel a figyelmet kiváló fizikumára, amikor egy ötszettes győzelem után örömében letépte magáról a pólót, és megmutatta kidolgozott izomzatát.

A gyengén sikerült 2022-es év után nagyon-nagyon kemény felkészülést csináltam végig, rengeteg fitnesztréninggel. Sok súlyemelés és futás volt benne, aminek meg is lett az eredménye. A melbourne-i videó gyorsan elterjedt az interneten, én pedig jól szórakoztam rajta, de azért önbizalmat is adott. Danyiil Medvegyev kiparodizált utána a pályán, azon is jókat nevettem, mert amúgy jóbarátok vagyunk