Emma Raducanu 2021-ben történelmet írt az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ugyanis a selejtezőből indulva, szettveszteség nélkül nyerte meg a US Opent, ez pedig korábban senkinek sem sikerült. A napokban megjelent egy interjú, amelyben arról beszélt, rengeteg árnyoldala volt a sikernek, és néha már bánja, hogy 18 évesen győzött élete második GS-viadalán.

Emma Raducanu története álomszerűen indult, 2021-ben két Grand Slam-tornán is eljutott a második hétig. A US Opent ráadásul óriási meglepetésre meg is nyerte a világranglista 150. helyéről, és ő lett az Open-éra történetében az első selejtezős bajnoka a versenynek. 18 évesen azonban nem volt felkészülve arra, ami a siker után várt rá. „Borzasztó naiv voltam. Két év alatt rájöttem, hogy a tour és mindaz, ami hozzá tartozik nem épp kellemes, megbízható és biztonságos közeg.

VIGYÁZNOD KELL MAGADRA, MERT TELE VAN RÁD LESELKEDŐ CÁPÁKKAL. OLYAN EMBEREK DOLGOZNAK AZ IPARBAN, AKIK – KIVÁLTKÉPP, HOGY 19-20 ÉVES VOLTAM – EGYSZERŰEN CSAK MALACPERSELYKÉNT TEKINTETTEK RÁM.

Nehéz volt eligazodni, párszor megégettem magam. De tanultam belőle, és igyekszem olyan szűk kört kialakítani, amilyet csak lehetséges” – írja az Eurosport.hu.

Bár mindent megtett, hogy 2022-ben visszatérjen a helyes ösvényre, rengeteg sérülés hátráltatta, így meg sem közelítette a New Yorkban mutatott bombaformáját. Pár héttel ezelőtt viszont az egyik bokáját és mindkét csuklóját megműtötték. Emiatt nemcsak a Roland Garrost, hanem Wimbledont is kénytelen kihagyni, ő azonban nem feltétlenül tartja ezt negatívumnak.

Mentális szempontból egyáltalán nem rossz, hogy tarthatok egy kis szünetet és kikapcsolhatok egy kicsit, hogy utána még éhesebben térjek vissza.

Elmondása szerint azért nem döntött korábban az operációk mellett és azért indult többször sérülten is versenyeken, nehogy gyengének lássa őt a teniszvilág.

Kitartó vagyok, elég magas a tűréshatárom, de nem volt egyszerű. Időnként azt gondolom, bárcsak ne nyertem volna meg a US Opent. Bár ne történt volna meg.

Raducanu arról is beszélt, hogy nemcsak fizikai, hanem mentális problémákkal is küszködött, ezek is megakadályozták a jó szereplésben, egyre inkább elhagyta az önbizalma.