A vasárnapi finálét remekül kezdő, a második játszmában szettlabdát rontó, 2:1-es hátrányból felálló, de végül mégis alulmaradó szerb klasszis 23-as termése mondjuk így is rekordnak számít a férfiak mezőnyében, idei két sikerével (Australian Open, Roland Garros) megelőzte az eddigi csúcstartó Rafael Nadalt (22), a visszavonult Roger Federer pedig 20-nál rekedt meg.

Először a svájci klasszisnak sikerült elérnie a férfiak közül a 20-as határt, a 2018-as Australian Open megnyerése után viszont már csak egy finálét játszott: a 2019-es wimbledoni döntőben meccslabdákról kapott ki Djokovicstól.

Nadal 2020-ban épp kedvenc terepén, Párizsban szerezte meg a 20. GS-trófeáját, és 2022-ben aratott két sikerét követően – Melbourne és Párizs – épp itt érhette volna el a 23-at is, de idén sérülés miatt nem tudott indulni. Így Djokovicsé lett az első 23-as, aki a 2021-es wimbledoni tornán kaparintotta meg a 20-at.

És rögvest ugyanezen a tornán volt az esély a 24-re is: négyszeres angliai címvédőként, a centerpályán tíz éve veretlenül vívhatott újabb finálét!

Margaret Court csúcsát azonban ő sem tudta beérni, a rekord újabb próbálkozást vert vissza!

A 81. születésnapját épp Djokovics wimbledoni döntőjének napján, július 16-án ünneplő ausztrál kiválóság hazájában 11-szer ért fel a csúcsra, a Roland Garroson és a US Openen ötször, Wimbledonban pedig háromszor. Így jutott el a máig rekordot jelentő 24 egyéni sikerig – merthogy volt mellette még amúgy 19 női párosban és 21 vegyes párosban is, csakúgy nem mellékesen.

A hölgyek mezőnyében először Steffi Graf került hozzá „vészesen” közel, az 1995-ös és 1996-os hibátlan éve (21–0 mindkétszer a kihagyott Australian Openeken kívül) után már 21 sikernél járt a női ranglista történetének csúcstartója.

A sérülések miatt azonban megtört a lendülete, és egészen az 1999-es Roland Garrosig kellett várnia az újabb sikerre: Martina Hingis ellen szetthátrányból aratta 22. GS-torna-győzelmét, és bár rögvest Wimbledonban is döntőzött, itt két szettben kikapott Lindsay Davenporttól. Az év végén pedig, alig 30 évesen a visszavonulás mellett döntött.

Hogy aztán rögvest jöjjön az utódja!

Az 1999-es US Opent ugyanis már egy bizonyos Serena Williams nyerte meg – két héttel a 18. születésnapja előtt. Két évvel később még kikapott nővérétől a fináléban, de 2002-ben a Roland Garroson, Wimbledonban és a US Openen, 2003-ban pedig az Australian Openen és Wimbledonban már felülmúlta Venust.

A két év alatt összeszedett öt GS-torna-győzelem után a 2008-as amerikai viadalig „csak” kettő ausztráliai elsőség gyarapította a listát. Volt a háttérben családi gyász és sérülés is, de aztán jött az újabb sikerkorszak: a 2015-ös év első három nagy tornájának megnyerésével pedig 21-nél járt az amerikai klasszis. Aki ezt követően otthon nem tudta teljessé tenni a Grand Slamet, sőt, már egyszer sem tudott hazai pályán végső sikert aratni.

A 2016-os Australian Open és Roland Garros elveszítése után Wimbledonban beérte Grafot, a 2017-es Australian Opent pedig várandósan húzta be – ő lett az Open-érában az első játékos, aki eljutott 23-ig (Court a vízválasztó vonal előtt 13-szor, utána 11-szer győzött). Visszatérését a szülés után tüdőembólia is hátráltatta, ennek ellenére a 2018-as Roland Garroson már újra a legjobbak között versenyzett, az év során pedig Wimbledonban és a US Openen is a fináléig jutott. Ahogyan egy évvel később szintén.

A 24. sikert viszont Angelique Kerber, Oszaka Naomi, Simona Halep és Bianca Andreescu is megakadályozta a döntőkben, így Court csúcsa Alcaraz sikerével már az ötödik támadást „verte vissza”.

A US Open nem Djokovics kedvenc terepe, három győztes mellett hat vesztes fináléja is van itt, tavaly pedig a koronavírus-járvány protokollja miatt el sem indulhatott.

Amennyiben itt idén sem lesz meg az újabb sikere, akkor azért Ausztráliában nehezen fogadna az ember a mind a 10 melbourne-i fináléját megnyerő szerb klasszis ellen.

Az is igaz persze, hogy tíz év wimbledoni centerpályás remeklés után most sem sokan tettek volna ellene…

Vajon meddig tartja még magát Margaret Court csúcsa? Novak Djokovics még idén beéri, és jövőre új rekordot állít fel

A szerb előbb-utóbb beéri, de lehagyni nem tudja – ahogyan senki más sem

A volt világelső is megreked 23-on, de Rafael Nadalt már nem lehet visszatartani

Majd Carlos Alcaraz dönti meg!

Esetleg Iga Swiatek egy napon felülmúlja

Senki sem tudja megdönteni a rekordot

(Borítókép: Novak Djokovics 2023. július 16-án. Fotó: Frey / TPN / Getty Images)