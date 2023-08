A magyarok kapitánya legerősebb összeállítását küldené pályára a törökök ellen

„Egy nagyon fiatal helyszínről van szó, hiszen 2021 májusában nyitotta meg kapuit a sportkomplexum, ennek ellenére örömmel jelenthetjük be, hogy immár második éve rendeznek ITF-tornát pályáinkon” – kezdte a GS Tenisz Club ismertetését Sinka-Duszkó Dóra. A teniszcentrum marketing és üzemeltetési vezetője kiemelte: februártól már saját akadémiája van a komplexumnak, míg annak jelentőségét is hangoztatta, hogy a következő két hétben sorra kerülő versenyek ingyenesen látogathatók, egyúttal szeretettel várják a sportág szerelmeseit, hogy személyesen tekintsék meg a mérkőzéseket, és szurkoljanak a magyar játékosoknak.

A sajtóeseményen Bardóczky Kornél, a Magyar Teniszszövetség fejlesztési igazgatója elmondta: a GS Tenisz Club minőségi kemény borítású pályáin megrendezésre kerülő tornákon Füle Mátyás alanyi jogon szerepelhet a főtáblán, mellette szabadkártyával további négy magyar játékos bizonyíthat, többek között Boros Attila és Mészáros Patrik. A 15 ezer dollár összdíjazású ITF-verseny kvalifikációjában is szurkolhatunk magyar tehetségeknek, szabadkártyával négy magyar játékos próbálkozhat meg a főtáblára kerüléssel.

Bardóczky Kornél kiemelte, nagyon bízik benne, hogy hosszú távú együttműködés vette kezdetét a sportkomplexummal, amelynek értelmében a következő években is megrendezhetik az ITF-tornákat. A szövetség fejlesztési igazgatója a közelgő Törökország elleni Davis-kupa találkozóról is beszélt, elsősorban annak szervezési oldaláról.

„Szinte zöldfülűek voltunk, mikor februárban megrendeztük a franciák elleni kétnapos eseményt Tatabányán. Annak ellenére, hogy a világ egyik legerősebb válogatottja ellen lépett pályára a magyar Davis-kupa válogatott, és ezzel együtt hatalmas érdeklődés követte az eseményt, úgy gondolom, hogy rengeteg olyan szervezésbeli tapasztalatot levontunk, amelyet előnyünkre tudunk fordítani a keszthelyi helyszínen. Mivel újra hazai közönség előtt szervezhetjük a találkozót, így a helyszínkeresés is idejében kezdetét vette, pályázatot írtunk ki a Davis-kupa kapcsán, amire négy jelentkező adta le pályázatát” – ismertette a részleteket Bardóczky Kornél.

A beérkezett pályázatok értékelése után a szövetség elnöksége Keszthely mellett döntött, több szempont miatt is. Le kell szögeznem, hogy a helyszín abszolút megújult, továbbá a Balaton-parti településen már az elmúlt 30-40 évben is nagyon aktív volt a teniszélet, de a közelmúltban háttérbe szorult a versenytenisz, ennek ismeretében pedig úgy döntöttünk, hogy a Davis-kupa-találkozó megrendezésével újabb hullámot adhatunk a helyi teniszéletnek. A franciák elleni, februári összecsapást Tatabányán szerveztük, most Keszthely lesz a helyszín, mellyel támogatni szeretnénk a vidéki teniszéletet