Megszületett Serena Williams második gyermeke

Mint megírtuk, a 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams a New York-i Met-gálán jelentette be még májusban, hogy második gyermekük várják férjével, Alexis Ohaniannal. A teniszcsillag az Instagram-oldalán most újabb hírről számolt be: megszületett második kislánya, aki az Adira River nevet kapta.

A képet Alexis Ohanian is megosztotta a közösségi oldalán, amelyhez azt írta:

Hálás vagyok, hogy bejelenthetem, a házunk tele van szeretettel: egy boldog és egészséges újszülött kislány és egy boldog és egészséges mama. Hálásak vagyunk. Serena, most újabb páratlan ajándékot adtál nekem

– fogalmazott a férj.

Bejegyzését úgy folytatta: „Köszönöm a csodálatos egészségügyi személyzetnek, akik gondoskodtak a feleségemről és a lányunkról. Soha nem fogom elfelejteni a pillanatot, amikor bemutattam Olympiát a kishúgának.”

A posztot egy idézettel zárta: „A békéd olyan lett volna, mint egy folyó, a jóléted, mint a tenger hullámai.”

A párnak 2017-ben már született egy kislánya, akit az Olympia névre kereszteltek. A BBC szerint Williams tavaly egy, a Vogue magazinban megjelent írásában is arról írt, hogy a tenisz helyett most már a családra szeretne koncentrálni.