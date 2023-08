Az ötből három magyar vette sikerrel a US Open egyes selejtezőjének első körét

Bondár Anna, Gálfi Dalma és Babos Tímea is győzött a US Open egyes selejtezőjének első körében, viszont Valkusz Máté, továbbá Jani Réka Luca alulmaradt az amerikai nyílt teniszbajnokság első erőpróbáján.

A világranglistán 226. Valkusz idén Szkopjéban challengertornát nyert, majd porckoronggyulladás miatt Wimbledonban visszalépett a kvalifikációtól, és azóta nem játszott tétmeccset. A US Openre másfél hónap kihagyás után két hetet tudott készülni.

„Szerencsére már nincsenek fájdalmaim, de elment a meccsrutinom, sokat teniszezni sem tudtam a sérülésem miatt” – fogalmazott menedzsmentjének a tájékoztatása szerint a korábbi junior világelső.

„Inkább kondiedzéseim voltak, gyógytornáztam, sokat pihentem, kikapcsolódni is volt lehetőségem, nyaraltam a barátaimmal, a barátnőmmel. Az elmúlt években minden sérülésemnél nagy nyomást helyeztem magamra, rágörcsöltem a visszatérésre, hiába hagytam ki sokat, eszembe sem jutott a minőségi pihenés, ami mentálisan nem tett jót. Most feltöltődtem és motiváltabbnak érzem magam, mint az elmúlt időszakban bármikor.”

New Yorkban a 25 éves magyar teniszező a francia Terence Atmane-nal (218.) csapott össze – pályafutása során először –, aki júliusban salakon Piros Zsombort, valamint kemény pályán Fucsovics Mártont is legyőzte. Valkusz ellen is magabiztosan hozta az első szettet, majd a másodiknak a rövidítésében két mérkőzéslabdája is volt, de a Davis Kupa-válogatott magyar hárította őket, és kiegyenlített.

Az utolsó felvonásban ismét a balkezes ellenfél akarata érvényesült, így Valkusznak ezúttal sem jött össze a Grand Slam-főtábla.

A nőknél a magyarok közül elsőként a világranglistán 126. Bondár lépett pályára, és a 188. helyezett ukrán Katarina Zavackával találkozott, akit 2018-ban megvert egy kisebb budapesti ITF-versenyen. Második találkozójukon két-két elvesztett adogatójátékkal jutottak el a nyitószett rövidítéséig, amely a Hajdúszoboszló SE sportolójának, a selejtező 24. kiemeltjének az egyértelmű fölényét hozta, majd a folytatásban Bondárnak egy brék elegendő volt a játszma és az 1 óra 45 perces mérkőzés megnyeréséhez.

A folytatásban a 17. kiemelt Gálfi Dalma (117.) a francia Jessika Ponchet (142.) ellen győzött két szettben – a magyar 3–1-re nyerte a brékcsatát –, míg Babos Tímea (200.) az 1:6-ra elbukott első szett után kerekedett a 30. kiemelt spanyol Jessica Bouzas Maneiro (133.) fölé. A nőknél egyetlen magyarként Jani Réka Luca (170.) búcsúzott, akit az amerikai Fiona Crawley (731.) vert meg sima kezdést követően szoros küzdelemben.

A selejtezőben három győzelem kell a legjobbak közé kerüléshez.

A US Open jövő héten kezdődő főtáblás küzdelmeiben alanyi jogon Fucsovics Márton (58.), Marozsán Fábián (83.), a védett ranglistával induló Balázs Attila, valamint Udvardy Panna (124.) képviseli a magyar színeket.

Eredmények, US Open, selejtező, 1. forduló:

férfiak:

Terence Atmane (francia)–Valkusz Máté 6:2, 6:7 (6-8), 6:3

nők:

Bondár Anna (24.)–Katarina Zavacka (ukrán) 7:6 (7-2), 6:4

Gálfi Dalma (17.)–Jessika Ponchet (francia) 6:4, 6:4

Babos Tímea–Jessica Bouzas Maneiro (spanyol, 30.) 1:6, 6:4, 6:3

Fiona Crawley (amerikai)–Jani Réka Luca 6:1, 6:7 (5-7), 7:6 (10-6)

(MTI / Index)