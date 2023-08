Tenisztörténeti magyar siker a US Openen: a bajnokság 142 éve íródó lexikonjában még nem jegyeztek fel olyat, hogy a férfi egyesben kettő magyar is bejutott a 2. fordulóba. Hétfőn megtörtént a csoda, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is ötszettes csatában győzte le esélyesebb ellenfelét. A nőknél ugyanakkor az egyes főtábla egyetlen magyar résztvevője, Udvardy Panna nem járt sikerrel.