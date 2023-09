Egy újabb beteljesült amerikai álom

SIKLÓS ERIK

New York-i publikum a győzelembe hajszolta 19 éves kedvencét szombat este. Coco Gauff a simán, 6:2-re elvesztett első játszma után tudott fordítani a US Open női egyes döntőjében a hétfőtől világelső fehérorosz Arina Szabalenka ellen. Az amerikai bajnoknő a serleg mellé hárommillió dollárról szóló csekket kapott.

Az Arthur Ashe Stadion nemcsak a legnagyobb teniszaréna a világon, de a legzajosabb is, főleg, ha behúzzák a tetejét. Péntek után szombaton is fedettben játszottak az Egyesült Államok nyílt teniszbajnokságán, mert esett az eső. Általános szakmai vélemény szerint ez a körülmény, a párás idő inkább a második kiemeltnek kedvezett teniszileg, ugyanakkor azt is lehetett tudni, hogy így a 24 ezres közönség biztatása még meghatározóbb, így Szabalenkának nyomasztóbb lesz. A lelátón több tucatnyi hollywoodi sztár és sportlegenda ült. A hangulat, a katlan atmoszférája elképesztő energiákat mozgósított, de 40 perc játék után úgy tűnt, ez is kevés lesz a hazai ünnepléshez.

SZABALENKA ERŐTENISZÉRE NEM TALÁLTA A VÁLASZT GAUFF, EGYÉRTELMŰEN A FEHÉROROSZ DOMINÁLT, EREDMÉNYESEN TÁMADTA AZ AMERIKAI SEBEZHETŐBB OLDALÁT, A TENYERESÉT.

Még az is belefért, hogy a hálónál, ziccerhelyzetben többször is hibázzon. Brékkel kezdte a döntőt, vezetett 2:0-ra, és az sem okozott nála zavart, hogy riválisa egyenlített (2:2). Gyorsan visszatalált a nyerő játékhoz, és esélyt sem adva Gauffnak, 40 perc alatt behúzta az első szettet (6:2).

Mindketten a második Grand Slam-döntőjüket játszották, de nem elhanyagolható különbség, hogy Szabalenka megnyerte az övét januárban, az Australian Openen, míg Gauff kikapott tavaly a Roland Garroson. Hatodik alkalommal találkoztak, és összesítésben az amerikai vezetett 3:2-re, de legutóbbi meccsükön, tavasszal, Indian Wellsben a minszki erőgép 6:4, 6:0-re verte.

Gauff megtalálta a fonalat és a játékát

Döntőnek bizonyult, hogy a második játszma első gémében Gauff 15:40-ről tudta hozni az adogatását. Egyre inkább az ő taktikája érvényesült, amihez az is kellett, hogy stabilabb lett a tenyerese, és Szabalenka mintha elfelejtette volna, mivel volt eredményes addig. Az amerikai elképesztő labdákat futott be, hihetetlen helyzetekből jött vissza szenzációsan védekezve. Ez a tenisz egyértelműen neki kedvezett, mert a fehéroroszt elbizonytalanította – még nagyobbakat akart ütni, amiből több hiba lett – miközben ő elkapta a ritmust, és jól olvasta a játékot. Ezúttal ő brékelt előbb (3:1), és az előnyét megtartva egyenlített (2:6, 6:3).

Az addig is tomboló publikum megérezte, hogy tizenéves hőse elkaphatja esélyesebb ellenfelét.

Pam Shriver, Tracy Austin, Venus Williams és Serena Williams után ő volt az ötödik amerikai, aki tiniként jutott döntőbe hazája Grand Slam-tornáján – közülük korábban csak Tracy Autin, (1979, 1981) és Serena Williams tudott a huszadik születésnapja előtt győzni itt.

Coco Gauff 11 mérkőzéses nyerő sorozattal érkezett a fináléba, mert New York előtt Cincinnatiban diadalmaskodott. Ahhoz képest, hogy júliusban kikapott az első fordulóban, Wimbledonban, nagyot fordult a világ körülötte. Hihetetlen nyomás nehezedett a vállára a US Open kezdete óta, de bámulatosan okosan, intelligensen, korát meghazudtoló érettséggel kezelte az egészet. És az ő története nem olyan, mint a 2021-ben 18 évesen a semmiből, a selejtezőből US Opent nyert Emma Raducanué – ő már 2019 óta reflektorfényben van, amikor 15 évesen, Venus Williamst búcsúztatva a nyolcaddöntőig jutott Wimbledonban, azóta tapasztalta, tanulta, mit jelent megfelelni az elvárásoknak.

Szabalenkának nem volt válasza

A döntő, harmadik játszma elején úgy szólt a kérdés: képes lesz-e Szabalenka visszatalálni az első szettben mutatott játékához, illetve bírja-e az egyre gyilkosabb tempót mentálisan és fizikailag Gauff? A válaszokra nem kellett sokat várni.

Az amerikai folytatta a parádés lábmunkáját és a stabil alapvonali játékát, amivel még inkább tanácstalanná tette a minszkit, arra késztetve, hogy extrát kelljen ütnie – gyorsan lett 3:0, dupla brékkel. Szabalenka még kért egy ápolást – a bal combját masszírozták egy egészségügyi szünetben –, de ez sem segített rajta. Egyszer ugyan még visszabrékelt 1:4-nél, de Gauff ekkor már megállíthatatlan volt. Az első meccslabdájánál egy egyenes fonák nyerővel zárta le a döntőt, és boldogan terült el a pályán.

Az ünnepélyes eredményhirdetéskor Billie Jean Kingtől vette át a serleget, és mosolyogva megköszönte neki, hogy ötven éve kiharcolták, hogy a nők pénzdíja egyenlő legyen a férfiakéval.

Utána a szüleinek köszönte meg, hogy mindig bíztak benne, támogatták, és azt mondta, életében először látta sírni az apját, akivel elsőként ölelték meg egymást, mikor felszaladt a biztonsági őrök gyűrűjében a lelátóra.

„Nem ilyen eredményt akartam, de gratulálok neki. Ez egy lecke nekem, amiből tanulni fogok, és erősebben térek vissza. Az első játszmában nagyon jól kezeltem az érzéseimet, magamra koncentráltam, nem a közönségre. Egyértelmű, hogy hihetetlenül mozgott ma a pályán. A második szettben elkezdtem túlgondolni a dolgokat, és ezért csökkent az ütéseim ereje. Többet hibáztam, könnyű labdákból is. A jó hír, hogy ez rajtam múlt, a rossz, hogy még mindig fennáll ez a probléma, magam ellen játszom. De semmi gond, még keményebben fogok dolgozni, és legközelebb egy kicsit sem leszek fáradt a pályán, jobban fogok teniszezni” – magyarázta az interjúszobában a női tenisz új világelsője, Arina Szabalenka.

Legutóbb 2017-ben ünnepeltek amerikai bajnokot a US Open női egyes döntője után,

akkor Sloane Stephens lett a királynő. Coco Gauff diadalával az is eldőlt, hogy 2023-ban újra négy különböző Grand Slam-torna-győztes van a nőknél. Serena Williams 2015-ben hármat nyert a négyből, csak a US Openen bukott el óriási meglepetésre az elődöntőben, Roberta Vinci ellen. Azóta mindössze egyszer fordult elő a nőknél, hogy valaki egy évben kettő Grand Slamet tudott nyerni: Iga Swiatek tavaly. Coco Gauff nem valószínű, hogy Serena Williams csúcsaira veszélyes lesz, ellenben az biztosnak tűnik, hogy a következő 10-15 évben még nyer néhány Grand Slam-viadalt.

Ma este, közép-európai idő szerint 22 órától a férfi egyes döntőjét rendezik, a favorit, második helyen kiemelt szerb Novak Djokovics ellenfele a harmadikként rangsorolt orosz Danyiil Medvegyev lesz.

US OPEN, női döntő: