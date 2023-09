Szombaton is folytatódott a magyarok dominanciája, könnyedén jött össze a feljutás

Pénteken magabiztos előnyre tett szert Nagy Zoltán szövetségi kapitány csapata, mivel mindkét egyéni mérkőzést a magyar válogatott nyerte. Előbb Marozsán Fábián múlta felül Altug Celikbileket, majd Piros Zsombor sem hibázott a törökök első számú játékosa, Cem Ilkel ellen, mindketten szettveszteség nélkül nyerték meg mérkőzésüket. Ez egyben annyit is jelentett, hogy a magyar csapat 2–0-s vezetéssel fordult szombatra, amely játéknap első találkozója egy páros mérkőzés volt.

Fontos viszont megjegyezni, hogy az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik mérkőzését akkor is lejátsszák, ha 3–0-s összesítéssel dől el a feljutás sorsa, míg az ötödik, záró mérkőzés opcionális a felek között. Nos, de mit is jelent pontosan a feljutás ezen értelemben? A Davis-kupa osztályozójának nyertese februárban – ugyanúgy, mint idén – a világcsoport selejtezőjében játszhat, ami egyben azt is jelenti, hogy kiharcolhatja a jogot a legjobbak közé kerüléshez a világon.

Az már pénteken látszott, hogy nemcsak a játékosok világranglista-helyezése között nagy a különbség, hanem bizony játéktudásban is, Marozsán Fábián és Piros Zsombor is magabiztosan húzta be a győzelmet, amely erőfölény vizionálható volt a szombati páros mérkőzésre is. A keszthelyi Helikon Teniszcentrum lelátói már pénteken is közel megteltek, a szombati játéknapra viszont már nem lehetett jegyet kapni a kezdés előtti órákban, így telt ház várta Nagy Zoltán csapatát a délelőtti órákban.

Marozsán Fábián és Valkusz Máté párosa abszolút „Davis-kupa-specialista”, korábban náluk két jóval nevesebb duót – egy ausztrált és egy franciát – is már legyőztek ezen sorozat keretei között, így nem meglepő, hogy a török páros ellen toronymagas favoritnak számítottak a magyarok.

Sőt, tegnap az első egyéni DK-győzelmét arató Marozsán és partnere, Valkusz úgy készülhettek a mérkőzésre, hogy amennyiben legyőzik az Ergi Kirkin, Sarp Agabigun alkotta kettőst, úgy bebiztosítják a feljutást a magyar Davis-kupa-válogatottnak.

Minden adott volt a tenisz keszthelyi ünnepének méltó lezárásához.

Nos, de kanyarodjunk rá a mérkőzésre. Néhány perccel a kezdés előtt Alaatin-Bora Gerecker szövetségi kapitány változtatott a felálláson, és az előre tervezett Kirkin, Agabigun kettős helyett a csapat két sztárját, Ilkelt és Celikbileket küldte a pályára Marozsánék ellen. A megerősödött török páros ellenére a magyar duó nagyon hamar előnybe került, rögtön elvette riválisa adogatását, majd ezt utána megismételte, miközben saját szervái mögött magabiztos maradt, így alig telt el pár perc, már 4:0 állt az eredményjelzőn.

Fotó: MTI Valkusz Máté és Marozsán Fábián

Sőt, újabb bréklehetőségük volt Marozsánéknak az 5:0-hoz, de ez végül nem jött össze, olyannyira, hogy utána első alkalommal vesztette el adogatását a magyar páros, így rövid időn belül 5:3 volt az eredmény. Ennél jobban viszont a magyar teniszezők nem engedték vissza a szettbe a vendégeket, a következő adogatójátékkal lezárták, és nyerték meg a partit 6:3-ra.

Ekkor mindössze egy játszmára voltunk attól, hogy Magyarország bebiztosítsa a feljutását.

És erre nem is kellett olyan sokáig várni: viszonylag hamar újra brékeltek Marozsánék, míg saját adogatásaik mögött magabiztosak maradtak, kimondottan jó teljesítményt nyújtva húzták be a mérkőzést, ezzel megnyerve a magyar csapatnak az osztályozót.

Mint említettük, a szabályok értelmében a negyedik mérkőzést mindenképpen lejátsszák, míg az ötödik párharc opcionális a felek között. A magyar Davis-kupa-válogatott a lehető legsimább módon – elviselve az esélyesség terhét – győzte le Törökországot, három mérkőzés alatt egyetlen szettet sem veszítve.

Néhány perccel később Nagy Zoltán szövetségi kapitány bejelentette, hogy Marozsán Fábián helyett az 566. helyen rangsorolt Füle Mátyás lép pályára a negyedik mérkőzésen, egyúttal debütálhat a nemzeti csapatban.

TENISZ, DAVIS-KUPA-OSZTÁLYOZÓ

Marozsán Fábián, Valkusz Máté – Cem Ilkel, Altug Celikbilek 6:3 6:3

Összesítésben: Magyarország–Törökország 3:0