Meglepetést szereznének női teniszezőink Belgiumban

A világranglista 106. helyén álló Bondár Anna elsősorban azt emelte ki, hogy ugyan nem volt könnyű számára a szezonkezdet, de rendkívül boldog első, Australian Openen elért főtáblás győzelme miatt, de ezek után tüszős mandulagyulladással küzdött. „Több olyan torna is volt, amelyeken az első fordulóban búcsúztam, alig tudtam mérkőzéseket nyerni, így természetesen frusztráltabb is voltam, azonban Rómában végre eljött a fordulat” – idézte fel a szezonkezdetet Bondár.

Fotó: Getty Images Bondár Anna

A római salakos mestertornán a kvalifikációból küzdötte fel magát, majd a főtáblán is több mérkőzést nyert, legyőzve a korábbi top 10-es Karolina Pliskovát, majd úgy folytatta:

A füves pályás szezon egészen jól sikerült ahhoz képest, hogy nem ez a kedvenc borításom, majd Lausanne-ban meccslabdáról kaptam ki az elődöntőben, pedig akkor a tornagyőzelem is benne volt a játékomban. A US Openen nem jutottam főtáblára, de utána megnyertem egy 60 ezres svájci versenyt. Sajnos nyár óta saroksérüléssel küszködök, így a szezon hátralévő hónapjai részben ettől függenek

– fejtette ki Bondár.

A korábbi top 50-es magyar teniszezőnő kiemelte, megpróbálja magát visszaküzdeni a szezon hátralévő részében a legjobb 100 mezőnyébe, egyúttal formába is hozná magát, és alanyi jogon szeretné kiharcolni a januári Australian Openen a főtáblás szereplést. Ezenfelül elmondta, hogy az idei év egyik legfontosabb tanulsága az volt számára, hogy legyen türelmes magával, és az előmenetele érdekében akár alacsonyabb kategóriájú tornákon is szerepeljen. „Jó lenne annyi pontot gyűjtenem még, hogy az év végén ne kelljen Dél-Amerikába is elutaznom” – zárta gondolatait.

Gálfi Dalma erős szezonzárásban bízik

Hasonló célokat fogalmazott meg Gálfi Dalma is, aki egy éve ilyenkor még a világranglista 79. helyezettje volt, de azóta több egészségi problémával is küzdött, ezáltal veszítve pontjaiból. „Az Australian Openen összeszedtem egy gyomorfertőzést, Linzben fel kellett adnom a negyeddöntőmet, Wimbledonban olyan térdsérülést szenvedtem, hogy hat hetet ki kellett hagynom, a US Openen sem voltam még százszázalékos, majd a térdemet jobban kímélő salakra váltottam, pedig a kemény pályát jobban szeretem” – részletezte idei nehézségeit a balatonfüredi teniszezőnő.

Fotó: Getty Images Gálfi Dalma

Gálfi hozzátette, a sok egészségi probléma mellett szép győzelmekben is volt része, ezekből a legemlékezetesebb az Indian Wellsben aratott, korábbi top 10-es Danielle Collins elleni győzelme, míg a Wimbledonban nyert két főtáblás mérkőzése is szép emlék számára. Egyúttal közölte, rendkívül frusztráló számára, hogy sérülései hátráltatják stabil teljesítményében, és már a sokadik mélypontján van túl karrierjében, viszont reméli, hogy az idény végére visszaküzdi magát a legjobb 100 mezőnyébe a világranglistán.

Meglepetést szereznének Belgiumban

A két magyar teniszezőnő arról is szót ejtett, milyen várakozásokkal néznek a közelgő, Belgium elleni Billie Jean King-kupa selejtezőjére, amelyet ráadásul vendégként, Charleroi-ban játszanak. Bondár Anna leszögezte, ugyan papíron nem a magyar csapat lesz a favorit – a fedett kemény borítás sem feltétlenül számukra kedvez –, de mindenképpen úgy utaznak, hogy meglepetést szeretnének szerezni.

„Mindig hatalmas megtiszteltetés a magyar válogatottban, a csapatért játszani, így természetesen nincs más célunk most sem, mint hogy győzelmet arassunk Belgiumban” – tette hozzá Bondár. A magyar válogatott szövetségi kapitánya is hasonló állásponton van, és elmondta: „nem mi leszünk a favoritok, és a hazai pálya is a belgák mellett szól, de biztos vagyok benne, hogy részünkről mindenki százszázalékos teljesítményt fog nyújtani”.