Bondár Anna nyolcaddöntőbe jutott Kolozsváron

A selejtezőből főtáblára jutó rivális az első szettben kétszer is elveszítette adogatását, de mindkétszer rögvest brékelt, ahogyan 6:5-ös előnyénél is sikeres fogadójátékot mutatott be (5:7).

A második felvonás aztán öt bukott szervajátékkal indult, az ukrán játékos ráadásul ezt követően sem tudott saját gémet nyerni, így Bondár hamar egyenlített (6:2), majd második meccslabdájával a győzelmet is megszerezte (6:3).

A kínai sencseni 100 ezer dolláros viadalon a harmadik kiemelt Babos Tímea 6:3, 6:2-re vette a hazai Jao Hszin-hszin, így bejutott a nyolcaddöntőbe.

Az angliai Shrewsburyben ugyanez nem sikerült Gálfi Dalmának, őt a házigazdát képviselő Katie Swan 6:2, 6:2-re legyőzte.