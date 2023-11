Marozsán Fábián korábbi TOP10-es játékost győzött le, Valkusz Máté kiesett

Kezdjük először Marozsán Fábiánnal. A világranglistán karriercsúccsal 62. magyar teniszező – aki a keddi nyitókörben Piros Zsombort búcsúztatta – jól kezdett első találkozójukon a nála 11 évvel idősebb spanyol (60.) ellen, 3:2-nél elvette vetélytársa adogatójátékát, és előnyét megtartva 40 perc alatt hozta az első szettet.

A második játszma is egy bréket hozott, de ez Bautista Aguté volt, aki 35 perc alatt kiegyenlített, így jöhetett a döntő szett. Ebben a magyar Davis Kupa-válogatott 24 éves alapembere rögtön elbukta a szerváját, de visszakapaszkodott, és 5:4-nél három mérkőzéslabdát is elszalasztott fogadóként. A találkozót lezáró rövidítésben a Hajdúszoboszló SE sportolója villámgyorsan 5:0-ra elhúzott, és innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A meccs 2 óra 20 percig tartott.

Bautista Agut már csak azért is nagy skalpnak számít, mert a veterán spanyol 11 ATP-trófeát nyert, Davis Kupa-győztes, elődöntős volt Wimbledonban, a világranglista 9. helyén is megfordult, és háromszor is megverte már a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovicsot.

Marozsánra a pénteki negyeddöntőben a harmadik helyen kiemelt német Jan-Lennard Struff (28.) vár.

A bolgár fővárosban 2019-ben döntős Fucsovics Márton (47.) – aki akkor a későbbi világelső Danyiil Medvegyevtől kapott ki – nyolcadik kiemeltként 17 óra körül csap össze az osztrák Jurij Rodionovval.

Valkusz Máté menetelése véget ért Metzben

A világranglistán 232. magyar játékos a selejtezőből, szerencsés vesztesként került a főtáblára, amelyen kedden bravúros győzelmet aratott, így pályafutása során először jutott be a második fordulóba ATP-versenyen.

A szerdai meccs előtt Valkusz azt nyilatkozta, úgy érzi, lendületet adhatott neki a kilencedikként kiemelt német Daniel Altmaier (54.) elleni, áttörést jelentő siker, hiszen korábban nem győzött még top százas teniszező ellen. Elárulta: Sevcsenkóval (63.) jó viszonyt ápol a pályán kívül.

Jó haverok vagyunk, jól ismerem őt is és a játékát is. Igazi robot, nagyon sokat edz, és rengeteget dolgozik a meccsein is. Nem a technikai kifinomultságáról híres, de jól bírja a gyűrődést, kitartó, gyűrős mérkőzésre számítok. Nehéz dolgom lesz vele, főleg, mivel az erőnlétem egyelőre nem százszázalékos, a rengeteg kihagyás miatt a megszokottnál könnyebben kifulladok, kapkodom a levegőt

– tekintett előre a meccset megelőzően Valkusz Máté, aki a közelmúltban épült fel deréksérüléséből.

A Davis Kupa-válogatott, 25 éves magyar teniszező egészen 5:5-ig egyenrangú ellenfele volt orosz riválisának, aki azonban ekkor elvette az adogatójátékát, és kiszerválta az első szettet. A második játszma negyedik játékában Valkusz először jutott bréklabdához a mérkőzés folyamán és sikerült is kihasználnia, majd miután 4:2-nél hárított egy bréklabdát, ismét elvette Sevcsenko adogatását és kiegyenlített.

Az utolsó felvonásban a budapesti teniszező 1:1-nél és 2:4-nél is elvesztette az adogatását, így 1 óra 44 perc elteltével az orosz játékos jutott tovább.

Eredmény, nyolcaddöntő, szófiai és metzi tenisztorna