Gyászban az olaszok, Djokovics újabb rekordot döntött

Novak Djokovics ott folytatta vasárnap délután, ahol szombat este befejezte Carlos Alcaraz ellen. A spanyol után Jannik Sinner sem tudta elnyerni az adogatását, és magabiztos győzelemmel hetedszer nyerte meg az ATP-világbajnokságot, ami korábban még senkinek nem sikerült – eddig Roger Federerrel közösen tartották a csúcsot hat serleggel. Sinner a döntőben nem tudta megismételni a keddi teljesítményét.

Ahhoz képest, hogy Novak Djokovics sorsa csütörtök este nem a saját kezében volt, kapott egy újabb lehetőséget további rekordok döntésére. Kicsit sarkítva, egyetlen pontra állt attól, hogy ne jusson tovább az ATP Finals csoportjából. Ő lejátszotta már a harmadik, utolsó csoportmeccsét, nyert a megsérült Cicipasz helyére érkezett Huber Hurkacz ellen, de az esti Holger Rune–Jannik Sinner-mérkőzés alakulhatott úgy, hogy a szerb kiesik. Ehhez a dánnak győznie kellett. Amikor az olasz megnyerte az első szettet, ő már biztosította a helyét az elődöntőben. Ha akkor kicsit kienged, taktikázik, magával vihette volna Runét, akinél egyébként korábban még nem bizonyult jobbnak. A döntő játszmában Rune 4:3-ra vezetett, és fogadóként labdája volt az 5:3-hoz – gyakorlatilag meccslabda. Nem csinálta meg, kikapott, Djokovics jutott tovább a második helyen.

Az ATP Finals történetében (1970 óta) a 20. alkalommal fordul elő, hogy a döntőt két olyan játékos játssza, aki már a csoportban megmérkőzött pár nappal korábban. Talán meglepő, de az eddigi 19-ből 11-szer az nyert, aki előtte a csoportban vesztett. Djokovics 2008-ban kétszer is megverte Nyikolaj Davigyenkót. 2015-ben a csoportban kikapott Roger Federertől (7:5, 6:2), de a fináléban visszavágott (6:3, 6:4). 2018-ban fordítva történt, a csoportban ő volt a jobb (6:4, 6:1), a döntőben Alexander Zverev örülhetett (6:4, 6:3). A lényeg, hogy Djokovicsot még soha senki nem győzte le kétszer egy ATP-világbajnokság alatt.

Nem történt ez másképp most sem. Mintha nem is öt napja verte volna őt Sinner 7:5, 6:7, 7:6-ra. A vasárnapi egy másik Djokovics volt, a kíméletlen szörnyeteg, aki érinthetetlen, sebezhetetlen. Elbizonytalanítja, hibára kényszeríti a legjobb formában lévő ellenfelet is. Nem ad esélyt. Nem lankad a figyelme egy pillanatra sem. Félelmetes. Tökéletes. Ellenfélként lélekölő, önbizalom-romboló. Mindenre van válasza, nem lehet fogást találni rajta. Folyamatosan nyomás alatt tartja riválisát. Neki mindegy, védekezik vagy támad, a pálya bármely pontjáról, a legkiszorítottabb helyzetből is képes váltani és befejezni a pontot.

Szegény Sinner. Már a második adogatójátékában botlott, pedig 40:15-je volt (1:3). Attól kezdve hiába próbálkozott, a szerb végig a víz alatt tartotta a fejét, egyszer-egyszer engedte fel levegőért. Hiába skandálta 15 000 olasz a Pala Alpitourban, hogy „Jannik, Jannik, Jannik”, a 22 éves tiroli csak pillanatokat kapott, fogadóként összesen kettő pontot nyert az első szettben. Ökölvívásban már lehet, hogy bedobta volna az edző a törülközőt, vagy a játékvezető technikai KO-t hirdet, amikor 5:3-ról Djokovics 14 pontot nyert sorozatban, és 6:3, 2:0, 30:0 állt az eredményjelzőn. A kiütés elmaradt, mert Sinner kettő brékpontot hárítva hozta az adogatását – nem lett 0:3 dupla brékkel.

Pár perccel később az olasznak két labdája volt a 3:3-hoz, ami már önmagában is óriási fordulatot jelentett, de a szerb két pontot érő adogatással kimenekült a veszélyzónából – 15:40-ről lett 40:40. Elment az egyetlen (ki tudta, lesz-e még) esélye Sinnernek, nem bírta megváltoztatni a játék dramaturgiáját, megfordítani a párbajt.

Játszottak még egy 16 perces gémet, amiben Sinner két brékpontot élt túl, és életben tartotta a szurkolói reményét (2:5 helyett 3:4), de hiába hibázgatott ebben a szakaszban a szerb klasszis, a nagyon várt fordulat megint elmaradt, mert az olasz három fontos pillanatban is rontott – valószínűleg túl sokat kivett belőle, hogy megállítsa a Djokovics-hengert, ami az első órában majdnem teljesen átment rajta.

A vége 6:3, 6:3 lett 1 óra 44 perc alatt, mert Djokovic első meccslabdájánál Sinner kettős hibát adogatott. A serleg mellé 4 411 500 dolláros csekket kapott a szerb, aki a jövő héten újabb babérokra tör, Malagában szeretné Davis-kupa-diadalhoz segíteni a szerb válogatottat.

ATP-világbajnokság (Torino)

döntő

Novak Djokovics (szerb)–Jannik Sinner (olasz) 6:3, 6:3