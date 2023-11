Csúcstalálkozónak indult, de egyoldalú meccset hozott a világ két legjobbjának küzdelme

SIKLÓS ERIK (TORINO)

Jannik Sinner veretlenül jutott az ATP Finals döntőjébe, ahol a címvédő Novak Djokovics vár rá vasárnap délután hat órától. Az olasz és a szerb másodszor mérkőzik a héten, kedden Sinner győzött (7:5, 6:7, 7:6). A szombat rangadója, az első és a második kiemelt párbaja elmaradt a várttól: Carlos Alcaraznak csak villanásai voltak és hiába adogatott tíz ászt, sokat bizonytalankodott és még többet hibázott, Djokovics nagyon simán, 6:3, 6:2-re verte.

Mindenekelőtt azt a sportvezetőt, döntéshozót, illetékest lehetne jó messzire elzavarni a tenisztől, aki kitalálta, vagy csak jóváhagyta, hogy az ATP Finals programja szerint az egyik elődöntőt szombat délután 14 óra 30 perctől, a másikat pedig 21 órától kell játszani – úgy, hogy a döntő vasárnap délután hatkor kezdődik. Az esti meccs győztesének, rosszabb esetben alig marad ideje regenerálódni, felkészülni a fináléra (ezúttal legalább Djokovics 23 előtt befejezte a mérkőzését, de éjjel 1 előtt így sem került ágyba). Nyilván a tévé diktál, és a Pala Alpitourt is nyereségesebb kétszer megtölteni egy nap, mint egyszer, de ennél egészségesebb kompromisszum is kitalálható. (Zárójelben megjegyezhető, hogy szombaton azok nyertek, akik pénteken pihenhettek.)

Jannik Sinner a párizsi ATP 1000-es versenytől pont azért lépett vissza, mert egy éjszakába nyúló mérkőzése után berakták a délutáni programba. Ezúttal a tiroli olasz szerencsésebb volt, szombaton ő kezdett, kialudhatta magát az Itáliában sporttörténetinek számító finálé előtt – az ATP Finals 54 éves történetében először jutott döntőbe olasz játékos.

Danyiil Medvegyev októberig sorozatban hatszor győzte le Sinnert, aztán pár hét alatt kétszer is kikapott tőle, majd Torinóban harmadszor is a vörös hajú legény diadalmaskodott. Amikor megkérdezték tőle, hogy lesz a 0:6-ból 3:6 azt mondta, olyan ez, mint egy jó olasz paszta. Elsőre biztos nem sikerül tökéletesen, meg kell találni a megfelelő hozzávalókat, a helyes arányokat, tehát összetett és időigényes.

Az átlagnál sokkal gyorsabb pályán Medvegyev nem tudott brékelni, míg őt a döntő játszmában cserbenhagyta az első adogatása, ami nélkül ezen a szinten reménytelen sikert elérni.

„Nagyon jól játszik. Meggyőző a tenisze. Alig hibázik, remekül mozog, biztos a röptéje és az adogatása is sokat fejlődött. Ha tartja ezt a szintet, akkor Grand Slameket fog nyerni és világelső lesz. A kérdés mindig az, hány héten át lesz képes ilyen teniszre, mert nem megy így a játék mindig” – magyarázta Medvegyev a 6:3, 6:7, 6:1–es veresége után.

Ki Jannik Sinner és miért most robban be?

Január 22–én lesz négy éve, hogy az Australian Open 2. fordulójában Fucsovics Márton 6:4, 6:4, 6:3-ra legyőzte Jannik Sinnert a 22–es pályán. Az akkor 18 éves olasz 82. volt a ranglistán, de Rafael Nadal és Roger Federer egyaránt folyamatosan dicsérte, a jövő potenciális világelsőjeként beszélt róla. Az igazi áttörés nem akart megtörténni. Játszott óriási meccseket, de a Sinner-láz – a várt eredmények hiányában – jelentősen csökkent. Nem sok hiányzott. A Covid miatt októberre halasztott 2020-as Roland Garroson elkapta Alexander Zverevet, de utána simán kikapott Nadaltól a negyeddöntőben. A 2022-es Australian Openen Cicipasz állította meg az elődöntő előtt. Ugyan abban az évben, Wimbledonban 7:6, 6:2-re vezetett Novak Djokovics ellen, de végül a szerb jutott a legjobb négy közé. Két hónappal később, a US Openen, megint negyeddöntőben, Carlos Alcarazzal csatázott, 3:6, 7:6, 7:6-ja volt, de a spanyol fordított és ő lett Grand Slam-bajnok.

Az idén Melbourne-ben újra Cicipasz ellen vérzett el ötjátszmás ütközetben, a 4. fordulóban (két nappal korábban 4:6, 4:6–ról fordítva verte Fucsovicsot). Wimbledonban végre összejött neki az első Grand Slam elődöntő, de ehhez egy ritka szerencsés sorsolás is kellett és a döntőbe kerülésért esélye nem volt Djokovics ellen (3:6, 4:6, 6:7). Szeptemberben, New Yorkban újra ötszettes meccsen esett ki a negyeddöntőbe jutásért, ezúttal Zverev bizonyult erősebbnek nála. Grand Slamen tehát eddig nem alkotott maradandót.

Összességében azt is mondhatnánk, semmi előjelét nem mutatta Sinner, hogy november közepén, Torinóban, a világ legjobb teniszezőinek szezonzáróján fordul a kocka, és hirtelen ő nyeri azokat a meccseket, amiket eddig elvesztett általában.

Ez így természetesen túlzás, mert senki nem ér oda a ranglista 4. helyére komoly teljesítmény, eredmény nélkül. Augusztusban úgy nyerte a kanadai ATP Masters versenyt, hogy nem találkozott top tízessel, majd ősszel Pekingből és Bécsből is serleggel távozott (mindkettő ATP 500-as) – ez a három így együtt pontban épp annyit ér, mint egy Grand Slam–győzelem, csak utóbbira mindenki emlékszik.

Sinner, Torino előtt még soha nem bizonyult jobbnak Djokovicsnál (0–3) és Holger Runenál (0–2), csak Alcaraz és Rubljov ellen volt pozitív statisztikája. Erre mi történt? Hét nap alatt, sorrendben Cicipasz, Djokovics, Rune és Medvegyev gratulált neki a meccsük után, veretlenül jutott a döntőbe, ami 1000 ranglistapontot és 2600500 dollárt ér.

A profi teniszben hiú ábránd az egyenlő pályák egyenlő esélyek elvéről beszélni. Néhány játékosnak nagyságrendekkel jelentősebb anyagi forrása van a szakmai stábja építésére. A 22 éves Sinner már több mint 13 millió dollárt keresett a hivatalos pénzdíjakból, de ebből nem kell költenie az edzőire, mert az egyik szponzorszerződése évi 10 millió dolláros, 15 éven át – és ez csak az egyik. Az olaszban tehát, Nadal és Federer mellett a cégek is komoly potenciált látnak, de térjünk vissza a szakmai vonalhoz, a mi történt vele, mitől táltosodott meg kérdéshez.

„Mindig azt mondom, hogy 22 évesen csak tanulhatsz és fejlődhetsz”

„Mindig azt mondom, hogy 22 évesen csak tanulhatsz és fejlődhetsz. Az idén jól haladtam mindkettőben, mert gyakran a versenyek alatt is sokat gyakoroltunk. Sőt, néhány versenyt ki is hagytunk azért, hogy inkább edzünk, fizikálisan jobb legyek. Ez abban is segített, hogy frissen érkezzem a szezonvégi versenyekre, nem csak fizikailag, de mentálisan is. Torino előtt egy teljes hetet készültünk itt, ami nekem nagyon fontos, hogy megszokjam a körülményeket. Az idei év arról is szólt, hogy jobban megértsem magam különböző helyzetekben. Sokszor kikaptam Danyiiltól például próbáltam megfejteni, mi kell a győzelemhez. Szeretem az ilyen fajta kihívásokat. Együtt dolgozom évek óta a Formula Medicine szakembereivel, ami teljesen más, mint a hagyományos sportpszichológia, vagy coaching. Riccardo Ceccarelli itt volt a mérkőzéseimen is. Számítógépen végzünk különböző gyakorlatokat, amikből például kimutatható mennyit használom az agyam, aztán segítenek abban, hogy a folyamatok automatizáltak legyenek, tehát gyorsabban működjön minden, a döntések és kevésbé kelljen az agyad terhelni. Nagyon összetett az egész, értened kell, hogy mi miért történik. Persze, a pályán minden más, de úgy érzem, ebben is jó úton járunk”– magyarázta a héten Sinner, akit nem érdekel igazán a hírnév.

Normális fiúnak tartja magát, aki lassan férfi lesz. A szerénysége valóban példaértékű, minden interjúban elmondta, még szombaton is, már döntősként, hogy mekkora megtiszteltetés neki itt lenni, a honfitársai előtt játszani, Novak Djokovics ellen teniszezni.

A címvédő szerb a hetedik ATP Finals serlegéért játszik vasárnap, és úgy érzi, a tapasztalat segíthet neki.

A szombati mérkőzés tovább növelte az önbizalmát, amivel eddig sem volt gondja. Azt mondta, az Alcaraz elleni meccse volt a legjobb a héten, sőt, az egész idény egyik legjobb teniszeként minősítette a teljesítményét, közel állt a leges legjobbjához. Tudja, mire számíthat vasárnap, a keddi meccsük tapasztalatát hasznosítani fogja, hogy jobban felkészüljön, jó előérzete van, Alcaraz kihozta belőle a maximumot.

ATP-világbajnokság, elődöntő:

Jannik Sinner (olasz, 4.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 3.) 6:3, 6:7 (4-7), 6:1

Novak Djokovics (szerb, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) 6:3, 6:2

Döntő: