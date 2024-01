Újabb nagy csata vár a korábbi Grand Slam-bajnokot hazaküldő Marozsánra

A 24 éves játékos, aki Valkusz Mátéval ütött be a meccs előtt, remekül kezdte a mérkőzést, aztán a 2014-ben US Open-győztes Cilic váratlanul visszajött a mérkőzésbe.

Az első szettben nagyon jól játszottam, minden szituációból én jöttem ki jól. A második szett elején viszont rögtön elbuktam az adogatásomat, és ez nagyjából másfél szetten keresztül negatívan hatott a játékomra. Öt vagy hat bréklabdám is volt ebben a periódusban, de ezekből egyet sem tudtam megcsinálni, ami frusztráló volt. Aztán átlendültem a holtponton, és a harmadik szettben elkezdtem jobban játszani, amit viszonylag simán be tudtam húzni, ez nagy lendületet adott nekem. A negyedik szettben már egy sokkal magabiztosabb Fábián volt a pályán

– nyilatkozta a mérkőzés után a magyar teniszező.

Hozzátette: nagy dolognak tartja, hogy sikerült elbúcsúztatnia egy korábbi Grand Slam-bajnokot, de ezt a sikert nem sorolná pályafutása legnagyobb győzelmei közé, mert Cilic sem volt tökéletes állapotban.

„A formám még mindig nem az igazi, de azt ki merem mondani, hogy az állóképességem kezd alakulni, jól bírtam ezt a mérkőzést. Most már a hosszabb edzések is mennek, decemberrel ellentétben. Bízom abban, hogy februárban már minden szempontból 100 százalékos leszek. A nagy adogatók ellen néha lassabban reagálok, csiszolnom kell a fogadójátékomon. Vannak olyan napok, amikor rossz döntéseket hozok, azon dolgozunk, hogy kevésbé legyen hullámzó a teljesítményem” – jegyezte meg.

A lelátóról kapott tanácsot

Menedzsmentjének tájékoztatása szerint edzője, Balázs György közölte, észrevették, hogy Cilic alighanem sérüléssel küszködik.

„A negyedik játszma második felében rendre húzta az időt, egyszer figyelmeztették is. Fábián gyógytornászával, Schlik-Szabó Lucával a pálya mellől ki is szúrtuk, hogy fáj a bal térde, láttuk a mozgásán. Ezért javasoltuk Fábinak, hogy még az eddiginél is jobban igyekezzen mozgatni, mert az oldalra kilépések vagy az előremozgás fájni fog neki. Nyilván így Cilic is próbálta minél hamarabb befejezni a labdameneteket, nagyokat szervált, kockáztatott. Nehéz volt így brékelni, de a negyedik meccslabdát már hozta Fábián” – mondta a tréner, majd rátért a közelmúltbeli nehézségekre.

„Óriási az öröm, mert az elmúlt két és fél hétben elképesztően sok munkát kellett befektetni, hogy most ilyen eredménnyel, ilyen játékkal zárja a mérkőzést. Kiütköztek Fábián személyiségének pozitívumai, hiszen még azután is megfázással küszködött, hogy eljöttünk otthonról, nagyon nehéz így felpörögni, betegen edzeni. Semmi sem volt ideális: rossz idő, kisebb combhajlítóizom- és könyökfájdalom, más időzóna Hongkongban, Aucklandben és itt, Melbourne-ben is. Csütörtökről péntekre virradó éjjel értünk át Új-Zélandról, és vasárnap meccset kellett játszania az ellen a Marin Cilic ellen, aki a negyedik szett közepéig teljes értékű volt, csak utána ütközött ki, hogy valami gond van az egészségével. Ezek mind apróságok, de sok apróság, amit nehéz egy topteniszezőnek mentálisan elviselni” – fűzte hozzá Balázs György.

Marozsánra a 64 között a 22. helyen kiemelt argentin Francisco Cerundolo vár. A másik két, főtáblán érdekelt magyar játékos közül Fucsovics Márton a 13. kiemelt bolgár Grigor Dimitrovval, míg a selejtezőből a legjobb 128 közé jutott Valkusz Máté a hazai pályán szereplő Max Purcell-lel találkozik, írja az MTI.

„Örülök, hogy most lesz két nap pihenőm, rég játszottam négy szettet egyben. Próbálok felkészülni a legjobban, utána pedig nekiugrok a következő nagy mérkőzésnek” – tette hozzá Marozsán.