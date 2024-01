A magyar divattervező a pálya mellett tartja vigyázó szemeit a póló nélkül edző Fucsovicson

Hétfőn sem pihentek a magyar teniszezők Melbourne-ben. Az Australian Open főtáblájának első fordulójában győztes Marozsán Fábián még egy hivatalos szurkolói programon is részt vett az edzése előtt, a főtáblán a keddi bemutatkozásra váró Fucsovics Márton holland, a selejtezőből főtáblára jutott Valkusz Máté pedig amerikai kollégával gyakorolt. A „vájt szeműek” Fucsovics edzésén a játékosok és segítőik részére fenntartott kispadon megpillanthatják Molnár Nini divattervezőt, akivel immár nem titkoltan alkotnak egy párt.

A magyar szövetség Facebook-oldalán beszámolt arról, hogy Marozsán edzését egy kötelező programon előzte a 30 Celsius-fokos melegben, míg a mellette lévő pályán Valkusz szintén egy órán át ütötte a labdát egy amerikai játékossal, Fucsovics pontra játszott holland kollégájával.

Utóbbi mindenképp biztató jel, ugyanis fizioterapeutája elmondta, hogy naponta kétszer kezeli, a teniszező sérült csípőrésze pedig ennek hatására folyamatosan javul. A sérülésre, ami leginkább a kitámasztásoknál okoz neki gondot, fájdalomcsillapítót és gyulladáscsökkentőt is szed.

A magyar sajtóban – úgy a sportban, mint a bulvárban – az utóbbi hetekben egyre több hír jelent meg arról, hogy Molnár Nini és Fucsovics Márton egy párt alkot.

A divattervező, aki korábban a Celeb vagyok, ments ki innen! és a Feleségek luxuskivitelben című műsorokban is szerepelt, közösségi oldalán éves összefoglalójában azt emelte ki, hogy 2023-ban elérte céljait.

Erősebb lett a kötelékem a családommal, közeli barátokat szereztem, fejlesztettem az üzletem, érettebb ember lettem, szerelembe estem…

A bejegyzéshez a teniszező egy szívet formázó kéz emojit is tett, illetve több képkockán feltűnik abban a videóban, amelyet a divattervező tavalyi év összefoglalójaként posztolt. Molnár Nini a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetébe korábban kitett egy fotót arról, hogy Ausztráliába utazott, hogy szurkoljon Fucsovics Marcinak az Australian Openen.

Marozsán az első fordulóban négy szettben győzött a korábbi US Open-bajnok Marin Cilic ellen, ellenfele a második fordulóban a 22. kiemelt Francis Cerundolo lesz.

A Grand Slam-bajnok Cilic dicsérte az őt legyőző Marozsán Fábiánt.

„Fábián nagyon szilárdan és jól játszott, remekül adogatott. Komoly potenciált látok benne. Nem mondom, hogy meglepődtem, de az egész meccsen nagyon kiegyensúlyozottan teniszezett. Tavaly tört be a top százba, amikor én nem játszottam a touron, és nem edzettünk még együtt, ez volt az első találkozásunk. Nagyon jól játszott, tetszik a tenisze, a hozzáállása, nagyon koncentrált. Együtt voltunk Hongkongban, kedves srác, láttam, hogy nagyon szorgalmas az edzésen, szóval jók a kilátásai” – számolt be a magyar szövetség közösségi posztjában. A horvát azt is elárulta, hogy a Marozsán Fábián elleni meccsen a 3. szett végén elkezdte érezni a térdét, ami korlátozta a mozgásban.

Fucsovics Márton a 14. kiemelt Grigor Dimitrovval, míg Valkusz Máté a hazai pályán szereplő Marc Purcell-lel kezd a legjobb 128 mezőnyében kedden.