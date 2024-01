A világrekord kapujában esett el, majd olyan csúcsot döntött, amiről azóta sem lehet álmodni

A prágai születésű, akkor viszont már amerikai állampolgárként szereplő csehszlovák klasszis az Egyesült Államokban, egészen konkréten a kaliforniai Oaklandben lépett pályára 1984. január 15-én, hogy döntőzzön a csehszlovák Hana Mandlíkovával, és egyúttal sorozatban az 55. találkozóján diadalmaskodjon.

Ezzel beérte volna az örök ranglista második helyén álló Chris Evertet, aki 1974-ben mutatott be 55-ös szériát, és már csak háromra volt az éllovas Margaret Court 57-es csúcsától (1972–1973).

A rekord kapujában viszont az akkor 27 éves Navratilova is megremegett, az első szettet rövidítésben 8:6-ra bukta el, majd 6:3-mal egyenlített ugyan, Mandlíková 6:4-gyel lezárta a finálét.

Nem állíthatjuk azonban, hogy ez a vereség túlzottan megtörte volna Navratilovát...

Ezt követően ugyanis megnyert egymást követően négy tornát a tengerentúlon, majd úgy diadalmaskodott a Roland Garroson, hogy az elődöntőben szetthátrányból fordított, és vágott vissza Mandlíkovának.

Aztán Eastbourne-ben a füves pályás Grand Slam előtti viadalon is győzött, ahogyan Wimbledonban sem talált legyőzőre, majd azt követően pedig – immár kemény pályára váltva – Newportban, New Jersey-ben és a US Openen is csupa sikerek sorakoztak.

Fort Lauderdale-ben jött még egy tornagyőzelem, New Orleansban ugyancsak a legjobbnak bizonyult, novemberben pedig Sydney-ben füvön is nyert.

Így érkeztünk el az akkor még év végi Australian Openig, ahol az elődöntőben a csehszlovák Helena Suková jelentette a végállomást, a 6:1-re megnyert első szett után 3:6, 5:7 lett a folytatásban.

Navratilova végül sorozatban 74 mérkőzést nyert meg (és ebben az időszakban 128–1-es mérleget tudott magáénak!), ami máig fennálló rekord.

Érdekesség, hogy nem sokkal később (1986–1987) 58-as szériát is bemutatott, majd jött Steffi Graf, aki 1987-ben 45, 1988-ban 46 meccset nyert meg zsinórban, mielőtt 1989–1990 között 66 sikert aratott, és azzal minden idők második leghosszabb sorozatát hozta össze.

A leghosszabb győzelmi szériák a női tenisz történetében:

74 – Martina Navratilova (csehszlovák–amerikai) 66 – Steffi Graf (nyugatnémet) 58 – Martina Navratilova (csehszlovák–amerikai) 57 – Margaret Court (ausztrál) 55 – Chris Evert (amerikai) 54 – Martina Navratilova (csehszlovák–amerikai) 45 – Steffi Graf (nyugatnémet) 44 – Steffi Graf (nyugatnémet)

A férfiak sem érnek a nyomába

Adja magát a kérdés, hogy mi helyzet a férfiaknál? Ott Björn Borg tartja a csúcsot, aki 1977–1978 között egymást követő 53 meccsen győzött, és ő az egyetlen, aki 50-ig eljutott.

A második helyen egy mára már kevésbé ismert név, Guillermo Vilas áll, a négyszeres GS-torna-győztes argentin 1977-ben 46 találkozót nyert meg egymás után (mindet salakon, ahol amúgy 53-ig jutott, ha csak egy borítást nézünk).

A 24, Grand Slam-tornán aratott győzelmével első Novak Djokovics(2010–2011) 43-as szériát felépítve dobogós, a 20-szal záró Roger Federer (2005–2006) 42-ig jutott, a 14-et nyerő Pete Sampras (1994) 39-cel az ötödik.

A 22 GS-tornán nyerő Rafael Nadalnak 32 az egyéni csúcsa 2008-ból, amivel Rod Laverrel holtversenyben a nyolcadik (Thomas Muster 35-ös és Ilie Nastase 33-as sorozata fér be eléjük).

(Borítókép: Martina Navratilova az 1984-es wimbledoni Grand Slam-versenyen. Fotó: Steve Powell /Allsport)