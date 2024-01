Újabb nagy skalp, Marozsán Fábián tovább menetel az Australian Openen

Az első körben a korábbi US Open-győztes horvát Marin Cilicet búcsúztató magyar játékos az első szettben kétszer is közel volt ellenfele lebrékeléséhez, 4:4-nél viszont neki kellett hárítania két fogadóesélyt, mielőtt jöhetett a rövidítés. Ebben Marozsán kezdett jobban, előnyét pedig nem is engedte ki a kezéből (7:6, 7–5).

Ahhoz képest, hogy az első felvonásban mindkét adogató hozta az összes játékát, a következő felvonás három brékkel indult, majd Marozsánnak és Cerúndolónak is fogadóesélyről kellett hozni a játékát, mielőtt a magyar teniszező 4:2-nél újra elvette az argentin szerváját, és a szett megnyeréséért ragadhatott ütőt. Ekkor kicsit megremegett, de 5:4-nél már hozta a saját gémet, és lezárta a játszmát (6:4).

A harmadik felvonást a világranglista 21. helyezettje kezdte jobban, de hiába vezetett egy korai brékkel 2:0-ra, 24 éves riválisa egyhuzamban megnyert hat játékkal kiharcolta a továbbjutást (6:2).

A meccslabda

Marozsán Fábián ellenfele a 16 közé jutásért a 12. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz lesz.

Australian Open, férfi egyes, 2. forduló

Marozsán Fábián (magyar) – Francisco Cerúndolo (argentin, 22.) 7:6, 6:4, 6:2

