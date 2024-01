A női címvédő játszmavesztés nélkül jutott az Australian Open fináléjába

Bár ezúttal az elődöntőben találkoztak, az erőviszonyok és a forma ismeretében már csütörtök este lejátszották az idei Australian Open női egyes döntőjét: a címvédő Arina Szabalenka és az őt a tavalyi US Open-fináléban legyőző Coco Gauff mérkőzött a Rod Laver arénában. A fehérorosz játszmavesztés nélkül jutott a szombati, hivatalos döntőbe.

Fedettben teniszeztek, mert Melbourne megint a hűvösebb, csapadékosabb arcát mutatta. A fehérorosz rakétaként érkezett az elődöntőbe, az első öt meccsén összesen 16 gémet vesztett. A pontos erőtenisze ellen nem találják a riválisok az ellenszert, fizikálisan hasonló a fölénye, mint egykoron a Williams nővéreké volt.

A még mindig csak 19 éves Coco Gauff azon kevesek egyike, aki képes felvenni a versenyt Szabalenkával, kicsit még nagyobbakat is szervál – előfordult, hogy 201 km/h sebességgel adogatott, és az első szervájának az átlaga 182,2 km/h volt (mindkét mutató a férfiaknál is elfogadható lenne).

Az amerikainak egyetlen igazi esélye az első szettben adódott, amikor 2:5-ről 6:5-re fordított, adogatott és 30:0-ra vezetett. A következő négy labdamenetből háromban tenyeressel hibázott, egyszer meg fonákkal rontott, és ez végzetesnek bizonyult – a rövidítésben már Szabalenka dominált.

A 2. játszmában 4:4-ig Gauff hozta nehezebben az adogató-játékait, míg fogadóként csak három pontot nyert. A nyomás folyamatosan nőtt rajta, mert Szabalenka nagyon pontosan, okosan, agresszívan teniszezett. A 9. játékban megpecsételődött az amerikai sorsa, mert a fehérorosz a kritikus pillanatokban hibára kényszerítette. Az első meccslabdánál Gauff egy látványos labdamenet végén gyönyörű egyenes tenyeressel nyerte a pontot, de Szabalenka egy ásszal egyből újabbhoz jutott, és utána megint nyerő adogatást ütött: 1 óra 43 perc alatt 7:6, 6:4-re győzött.

„Amikor legutóbb játszottam vele, akkor gyakorlatilag senki nem szurkolt nekem, most nagyon sokan támogattak, biztattak, köszönöm, srácok, a szurkolást, nagyon sokat számított” – mondta még a pályán Jelena Dokic mikrofonjába Arina Szabalenka az ausztrál nézőknek. Valóban, tavaly szeptemberben a New York-i publikum is kellett ahhoz, hogy akkor Gauff ünnepeljen (2:6, 6:3, 6:2). Összesítésben még mindig az amerikai tini áll jobban (4-3), de ez a vereség egy darabig fájni fog neki.

Australian Open, női elődöntő:

Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.) – Coco Gauff (amerikai, 4.) 7:6 (7–2), 6:4

Dajana Jasztremszka (ukrán) – Cseng Csin-ven (kínai) később

(Borítókép: Arina Szabalenka a Coco Gauff elleni elődöntőben az Australian Openen 2024. január 25-én (Fotó: Stringer/Getty Images)