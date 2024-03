A világelső nagyon könnyedén jutott döntőbe, görög rivális vár rá

A világelső Iga Swiatek és a kilencedik helyen kiemelt Maria Szakkari jutott be a döntőbe az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna női versenyében.

Az elődöntőben az elsőként rangsorolt lengyel játékos mindössze három gémet engedélyezett az ukrán Marta Kosztyuknak, a másik ágon viszont ennél jóval nagyobb csatát láthatott a közönség.

A görög Szakkari és a US Open-győztes amerikai Coco Gauff három szetten keresztül küzdött egymással úgy, hogy közben több esőszünetet is kellett tartani. Az első játszmát Szakkari nyerte, majd riválisa egy rendkívül szoros szett végén, három meccslabdát is hárítva rövidítésben egyenlített. A döntő játszmát aztán újra a görög uralta, aki 2 óra és 41 perc játék után fogadhatta Gauff gratulációját.

A 2022-es fináléban is Swiatek és Szakkari csapott össze egymással, akkor előbbi nyert.

Eredmények, nők (9,2 millió dollár/3,3 milliárd forint) összdíjazás

elődöntő:

Swiatek (lengyel, 1.)–Kosztyuk (ukrán) 6:2, 6:1

Szakkari (görög, 9.)–Gauff (amerikai, 3.) 6:4, 6:7 (5–7), 6:2

(Borítókép: Getty Images)