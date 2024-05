Hétmilliárd forint nagy részét ellopták, Lázár János börtönbe követeli a felelősöket

Lázár János a napokban terjedelmes interjút adott a jelen.hu oldalnak, amiben elsősorban közéleti és politikai kérdésekre válaszolt, de szót ejtett sportról, azon belül leginkább a teniszről, mivel 2020 óta a sportági szövetség elnöke. Lázár a posztot 2020 júliusa óta tölti be, és mint elmondta, amikor átvette a tisztséget, a teniszszövetség csődközeli állapotban volt, és 3,8 milliárd forint tartozást örökölt elődjeitől.

Lázár János az interjúban arról beszélt, a magyar kormány részben azzal az eszközzel tudta megmenteni a szövetséget a csődtől, hogy ő látja el az elnöki feladatokat, és most jutottak el a nullponthoz, amikor a válságkezelésen kívül már mást is lehet csinálni.

Az építési és közlekedési miniszter amint átvette a teniszszövetség irányítását, számos pert indított az előző elnökség tagjai ellen, többek között rögtön feljelentette a Szűcs Lajos elnöksége alatt főtitkárként dolgozó Richter Attilát is, viszont azt a pert két héttel ezelőtt elbukta a szövetség. Mint az korábban már ismert volt, Lázár elnöksége 252 millió forintot követelt a korábbi főtitkártól, de a pert elvesztette, és még 16 milliót kellett fizetnie Richternek.

Ennek kapcsán Lázár megjegyezte:

Magyarországon nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás van. Az biztos, hogy a teniszszövetség csomó pénzt kapott a kormánytól, ami nagyrészt eltűnt. Hogy ezért a végén lecsuknak-e valakit, vagy nem, azt nem tudom, de szeretném, ha minden felelősnek ez lenne a sorsa.

Az interjúban Lázár azt is elmondta, hogy nem kizárólag a főtitkár ellen tett feljelentést, a megkérdőjelezett, kétes szerződéseket aláíró elnököt, Szűcs Lajost is felelősnek tartja, de mivel mindenki ellen tett feljelentést, nem tudja, hogy most pontosan Szűcs ellen – aki Lázár párttársa a Fideszben – folyik-e eljárás.

Az ügyészség és a rendőrség feladata, hogy elszámoltassa a felelősöket. Egyet biztosan mondhatok: kapott a teniszszövetség hétmilliárd forintot, és ennek a nagy részét valakik ellopták

– majd elmondta, Szűcs Lajosnak volt MTSZ-elnökként ugyanúgy van felelősége az ügyben. Ami az előzményeket illeti, Szűcs 2011 januárja és 2020 júliusa között irányította a Magyar Tenisz Szövetséget, elnöksége alatt pedig főleg a gazdálkodás terén robbantak ki különböző botrányok, amelyek témát szolgáltattak a sajtónak.

Az MTSZ május 30-án tartja tisztújító közgyűlését, ahol Lázár János az egyetlen jelölt az elnöki pozícióra.