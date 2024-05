Fucsovics Márton az elején remekelt, végül három szettben vereséget szenvedett a Garroson

Újra leszakadt az ég Párizsban, hasonlóan vasárnaphoz, a különbség viszont ezúttal az volt, hogy az időjárási körülmények különösebb hatással nem voltak a magyar teniszezők mérkőzéseire. Már ami Fucsovics Mártont illeti, aki a második legnagyobb pálya, tehát a Souzanne Lenglen Stadionban volt hivatalos, a program második mérkőzésére Sztefánosz Cicipász ellen.

Mint ahogyan azt a magyar teniszező már korábban elmondta, csuklósérüléssel érkezett a francia fővárosba, a játékán viszont ez egyáltalán nem látszott. Fucsovics remek tenisszel nyitott a zárt tető alatt játszott, görög klasszis elleni mérkőzésen, olyannyira, hogy rögtön az első fogadójátékában bréklabdához jutott, értékesítenie azt nem sikerült.

Cicipászon úgy tűnt, meglepte Fucsovics bátor játéka, aki alkalom adtán látványosan rövidített, variálta teniszét, amelyet a sportágat szerető, mi több értő közönsége díjazott. Remek előadást láthatott a Souzanne Lenglen népe.

Adogatóként mindkét fél többnyire magabiztos volt, fogadóelőnyhöz is csak Fucsovics jutott a szett hátralévő részében, de azzal sem élt, jöhetett a rövidítés. Időközben pedig egyre több Hajrá, Marci! rigmust lehetett hallani a lelátóról, magyar szurkolók is szép számmal képviseltették magukat.

Fotó: Getty Images

A hét nyert pontig tartó tiebréket Fucsovics kezdte jobban, köszönhetően a görög hibáinak, de amikor igazán számított, Cicipász akarata érvényesült. 6:4-nél két szettlabdája volt, a magyar teniszező viszont mindkettőt hárította, majd ő került előnybe. Fucsovics ziccerben volt, de a tenyeresét a hálóba vágta, majd Cicipász két pontot nyert, így a görögé lett a játszma.

A második szett Fucsovics szempontjából borzasztóan kezdődött, rögtön elvette adogatójátékát Cicipász, amely előnyt 4:3-ig tartott, de ekkor visszajött a szettbe a magyar. Sőt, volt már egál is az állás, de mint az első játszmában, most is a legfontosabb pontok, egyben az utolsó két játék a görögé lett. Így kétszettes előnyre tett szert Cicipász, az egyébként rendkívül magas színvonalú találkozón. Eközben pedig néhány méterrel arrébb, a Philippe Chatrier Stadionban elkezdődött Rafael Nadal első fordulós mérkőzése Alexander Zverev ellen.

A harmadik szett, ellentétben az első kettőtől, különösebb izgalmakat már nem tartogatott, Fucsovics se sebességben, se játékminőségben nem tudta tartani a lépést görög riválisával, így Cicipász három szettben lezárta a mérkőzést. A magyar teniszezőnek szégyenkezésre nincsen oka, emelt fővel hagyhatta el a Souzanne Lenglen salakját.

Fucsovicsék mérkőzése alatt továbbra is szakadt az eső Párizsban, így még bizonytalan, mikor folytatódik a játék a külső pályákon, egyúttal léphet pályára Udvardy Panna, aki majd a 12-es pálya harmadik mérkőzésére lesz hivatalos.

Roland Garros 2024, 1. forduló

Fucsovics Márton–Sztefánosz Cicipász 6:7, 4:6, 1:6