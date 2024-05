Fucsovics bizakodik a jövőre nézve, Udvardy pozitív dolgokat visz magával Párizsból

Ébredezik Párizs, hamarosan kezdődik a Roland Garros főtáblájának harmadik napja annak a Novak Djokovicsnak fémjelzésével, aki ugyan viszonylag formán kívül, de címvédőként érkezett a salakos Grand Slamre. A szerb teniszező majd a Phillipe Chatrier programján, esti mérkőzésén lép pályára szabadkártyás francia rivális ellen.

Ami a magyar teniszezőket illeti, az egyéniben versenyben maradt Marozsán Fábián majd szerdán játssza mérkőzését Grigor Dimitrov ellen, de néhány órán belül játékra hívják a 2-es pályán páros mérkőzésen – a brazil Romboli oldalán. Ugyanúgy Fucsovics Mártont is játékra szólítják a délután folyamán páros mérkőzésen, aki még hétfő este, a Sztefánosz Cicipász elleni mérkőzés után értékelt.

A körülményekhez képest mindent kihoztam magamból, még annak ellenére is, hogy az első szettben volt labdám a játszmához. Azt nem sikerült kihasználnom, majd a továbbiakban egyre inkább elfogytam. 12 napig nem fogtam ütőt, szerdán kezdtem el edzeni itt Párizsban, és a sorsolásom is nagyon szerencsétlen volt, így ebben most ennyi volt. A csuklósérülésem ellenére egész jól játszottam, amely biztató a jövőre nézve, szeretném a második félévet sikeresen zárni, és már várom, hogy mehessek fűre edzeni, majd versenyezni, mert nagyon szeretem azt a borítást