Negyedik napja szakad az eső Párizsban, bizonytalan, mikor játszhatnak a magyarok

Továbbra is az eső az úr Párizsban, a francia nyílt teniszbajnokság, tehát a Roland Garros negyedik játéknapja is félbeszakadt a szűnni nem akaró esőzések miatt, így bizonytalan, mikor léphet pályára Marozsán Fábián a világranglistán 10. Grigor Dimitrov ellen. A csapadékon túl a hőmérséklet is igen csípős, finoman szólva sem ideális teniszidő, nagyjából 15 Celsius-fokot mérnek jelenleg a francia fővárosban.