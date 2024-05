A szurkolók átléptek egy határt, komoly szigorításokat vezettek be a Roland Garroson

Finoman szólva sem lehet azt mondani a francia szurkolókra a jelenleg is zajló francia nyílt teniszbajnokságon, hogy pártatlanok lennének – legyen szó hazai játékos meccséről, vagy szempontjukból két külföldiéről. A négy Grand Slam-torna közül évről évre a Roland Garroson akad a legtöbb probléma a szurkolók viselkedésével, most viszont elértünk egy olyan pontra, amely következményeket vont maga után.

Múlt vasárnap óta zajlik a francia nyílt teniszbajnokság, tehát a Roland Garros főtáblája. Az év egyik legrangosabb tenisztornáját napról napra heves esőzés áztatja, így még nem volt olyan játéknap, amely zavartalanul, csapadék és játékmegszakítás nélkül zajlott volna. Amikor viszont a teniszé a főszerep, akkor nem fogják magukat vissza a francia szurkolók.

Az elmúlt napokban több példa volt arra, hogy játékosok panaszkodtak a magukkal nem bíró nézők miatt, mi több, elértünk egy olyan határt, amely nem maradhatott következmények nélkül.

A két legnagyobb port kavaró eset David Goffin és a női világelső, Iga Swiatek mérkőzéseihez fűződik. A belga teniszező a hazaiak egyik legnagyobb reménysége, a szabadkártyával főtáblás Giovanni Mpetsi Perricard ellen meccselt az első fordulóban, és nem meglepő módon a 14-es pálya telt házas publikuma a francia mellett állt. A nagy szurkolás közepette viszont rendszeresen kifütyülték, zaklatták Goffint, aki nem meglepő módon az egyébként szempontjából győztes mérkőzés után kifakadt.

Teljesen hiányzik a nézőkből a tisztelet, ez egyszerűen túl sok. Lassan olyan lesz a tenisz, mint a futball, füstbombákkal, ultrákkal, olykor nézőtéri verekedéssel. Ez egyre abszurdabb

– mondta Goffin, aki irányába az egyik néző rágógumit köpött a mérkőzés alatt. Francia szurkolók ide vagy oda, az ehhez hasonló viselkedés elfogadhatatlan teniszpálya lelátóin. Vagy bármely sportágén. A belga teniszező mint elmondta, egyesek azért jönnek ki a Roland Garrosra, hogy botrányt okozzanak.

Nem kizárólag Goffin nézett szembe azzal, hogy a közönség egész mérkőzés alatt ellene volt. Még szerdán Pavel Kotov is komolyabb ellenszenvvel volt kénytelen szembesülni, holott nem francia teniszezővel játszott a Suzanne Lenglen Stadionban, hanem Stan Wawrinkával. Az is igaz ezzel együtt, hogy a svájci klasszis rendkívül népszerű Párizsban és korábban megnyerte a tornát. Az viszont nem magyarázat erre, hogy az orosz játékost szinte minden labdamenetnél fütyülték a nézők, amikor pedig nyerő ütést vágott be, alig kapott tapsot. Bezzeg amikor rontott, ünnepelt a közönség. Később mégis Pavel győzött, aki látványos módon fejezte ki az örömét a nézők előtt.

A szurkolók elfogadhatatlan viselkedésére hívta fel a figyelmet Iga Swiatek is, a női világranglista első helyezettje, a Garros címvédője, akit a Naomi Oszaka elleni második fordulós mérkőzése alatt többször zavart, hogy a nézők labdamenetek alatt hangoskodtak – a Philippe Chatrier lelátóin.

Nagy a tét és sok pénz forog kockán, szóval néhány labdamenet is sokat számíthat. Ha megtennétek, hogy nem a labdamenetek alatt, hanem közben buzdítotok minket, az fantasztikus lenne

– szólt Swiatek a szurkolókhoz, akit többször kulcspillanatban zavart meg a publikum. Ez például a wimbledoni centerpályán aligha fordulhatott volna elő.

A francia szurkolók viselkedése a szervezőknél is átlépett egy határt, így csütörtökön Amélie Mauresmo, a Roland Garros versenyigazgatója bejelentette, hogy betiltják az alkoholfogyasztást a lelátókon, valamint szigorítják a beléptetést és a biztonsági szabályokat. A gyakorlat nem ismeretlen a sport világában, a futballban többször alkalmazták már az alkoholtilalmat lelátókon, kérdés, az úri sportnak tartott teniszben mennyire lesz ennek hatása.

Egyébként a lelátókon kívül továbbra is engedélyezett az alkolholfogyasztás a Garroson, egy korsó sörért 10 eurót kérnek, valamint első alkalommal további két eurót a pohárért, amely opcionálisan visszaváltható a nap végén.

A korábban kétszeres Grand Slam-tornagyőztes, most versenyigazgató Mauresmo emlékeztetett, a Philippe Chatrier VIP-részlegén eddig is tiltott volt az alkoholfogyasztás, most viszont az összes többi pályán alkalmazzák a gyakorlatot. A versenyigazgató szerint örülnek a jó hangulatnak, de mindent megtesznek azért, hogy a szurkolók tiszteletben tartsák a sportolókat és a játékos.

A 2024-es Roland Garros jövő vasárnap fejeződik be a férfi egyes fináléjával, ami pedig a magyar teniszezőket illeti, Marozsán Fábián csütörtöki veresége után nincs több játékosunk egyéniben versenyben Párizsban.

