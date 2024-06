Ez tényleg a csillagok háborúja volt: Alcaraz négyórás csatában jutott döntőbe a Garroson

Általános vélekedés volt a pénteki két elődöntő előtt, hogy a Carlos Alcaraz–Jannik Sinner-mérkőzés lesz a Roland Garros előrehozott döntője. A spanyol és olasz klasszis túlzás nélkül korunk két legjobb teniszezője, annak tudatában is, hogy jövő hétfőig még Novak Djokovics a világelső – de helyét Sinner néhány napon belül átveszi. Egyúttal a 22 éves Sinner lesz a világranglistán az első olasz éllovas. De ne szaladjunk ennyire előre, mivel Alcaraz és Sinner is pályafutása első Garros-döntőjére készült – a mérkőzés előtti egymás elleni mérlegük egál volt, 4-4 győzelem és vereség mindkét fél oldalán.

A telt házas, remek hangulatú Philippe Chatrier Stadionban Sinner rukkolt elő sokkal dominánsabb játékkal, az első labdamenetektől fogva ráerőltette akaratát a láthatóan ideges, feszült Alcarazra. Ez egyébként nem volt meglepő, mivel a spanyol már a mérkőzés előtt elmondta, hogy sokkal feszültebben lép pályára, amikor Sinner áll a háló túloldalán. Alig tartott 20 perce a mérkőzés, a leendő világelső 4:0-ra elhúzott szetten belül, és ugyan Alcaraz a következő két szervagémjét hozta, fogadóként nem volt esélye, így Sinneré lett a nyitóparti 6:2-re.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

A „répafejű olasz” becenévre hallgató teniszező pedig ott folytatta, ahol abbahagyta, a második szett elején rögtön elvette a spanyol szervagémjét, majd mellé tette a sajátját, így 2:0 állt a neve mellett játszmán belül. A folytatás viszont nem úgy alakult, mint az előbbiekben. Alcaraz egyre magasabb szintre emelte játékát, adogatóként dominánsabb volt, egyből visszabrékelt, sőt öt gémet nyert zsinórban. A spanyol klasszis állva hagyta riválisát, Sinner pedig kezdhette azt érezni, amiről Cicipász beszélt Alcaraz elleni negyeddöntője után, miszerint nincs válasz a kölyök játékára.

Ennek ellenére mindkét játékos tenisze amennyire magas színvonalú volt, olykor annyira hullámzó is, így Alcaraznak és Sinnernek is volt olyan periódusa, amikor alig jött be egy-egy húzása. A spanyolnak pont ilyen volt a harmadik szett, amikor 2:1-nél ugyan brékelőnybe került, de ezt követően kétszer is elbukta adogatását, Sinner öt gémet nyert zsinórban, és karnyújtásnyira került a döntőhöz.

A leendő világelső 6:3-ra megnyerte a harmadik partit, és a negyediket is úgy kezdte, ahogyan azt egy potenciális Roland Garros-finalistának kezdenie kell. Sinner magabiztos volt szervái mögött, viszont fogadóként nem jutott számára sok lehetőség. Ahogy teltek-múltak a gémek, közeledtünk a rövidítéshez. De 5:4-nél, amikor Sinner a szettben maradásért adogatott, Alcaraz négy pontot nyert zsinórban fogadóként, és döntő szettre mentette a mérkőzést.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Ekkor a fiatal spanyol elképesztően magas színvonalú teniszt tett le a salakra, sokkal jobbat, mint az első három szettben, és rögtön elvette Sinner szervagémjét. Kettőt pislogtunk, 3:0 állt az eredményjelzőn. Alcaraz leheletnyi esélyt sem adott Sinnernek arra, hogy visszabrékeljen, az utolsó két szettben egyetlen fogadóelőnye sem volt az olasznak, és végül – ahogyan azt a Djokovics elleni wimbledoni fináléban tette – kiszerválta a mérkőzést.

Alcaraz pályafutása első Garros-döntőjébe jutott, Sinner pedig, mint jövő héttől világelső teniszező, az elődöntőben búcsúzott.

A 21 éves és 33 napos Alcaraz a legfiatalabb férfi teniszező, aki mindhárom borításon bejutott egy Grand Slam-torna döntőjébe: 2022-ben keménypályán a US Openen, tavaly pedig füvön Wimbledonban is diadalmaskodott.

A másik elődöntőben az olimpiai bajnok Alexander Zverev meccsel a döntőért a hetedik kiemelt Casper Ruud ellen. Érdekesség, hogy Zverev zsinórban negyedik Garros-elődöntőjét játszhatja, de még egyszer sem jutott be a döntőbe, miközben Ruud a legutóbbi két évben finalista volt – de előbb Nadaltól, majd Djokovicstól kapott ki simán.

Szombaton a női egyes fináléé lesz a főszerep a Philippe Chatrier Stadionban, amit a világelső címvédő Iga Swiatek vív az olasz Jasmine Paolini ellen.

ROLAND GARROS 2024, ELŐDÖNTŐ