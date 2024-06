Összecsap a világ két legjobbja, jön az előrehozott döntő a Roland Garroson

Az idei francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garros már eddig is bővelkedett drámákban, emlékezetes pillanatokban a férfiaknál. Visszatért Rafael Nadal, de nem tudott a 64 közé kerülni. Novak Djokovics kétszer is csodát tett, de a térde nem bírta az emberfeletti terhelést. Az első négy fordulóban összesen 26 ötszettes csatát játszottak. A java azonban most jön. Nem túlzás azt állítani, hogy az a négy teniszező jutott az elődöntőbe, akinek ott a helye, és előzetesen is a legnagyobb esélye volt erre.