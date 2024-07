Fucsovics Márton: Hiányoztak a jó szerváim, tenyeres nyerőim, szenvedtem a pályán

Ha azt mondanám, hogy előzőleg nulla százalék esélyt adtam magamnak, akkor nagyon szemét lennék magammal szemben. Nyerni akartam, de a realitás azt mutatta, hogy nem én vagyok az esélyes

– mondta Fucsovics a mérkőzés után. Kifejtette, a negyedik szett előtt Berrettininek vélhetően nem volt semmi baja, csak meg akarta törni az ő ritmusát az ápolással. Ő azonban ekkor is hitt a sikerben, megcélozta az ötödik szettet, de ekkor az olasz ismét jól szervált.

Hiányoztak a jó szerváim, a tenyeres nyerőim, szenvedtem a pályán. Az ilyen szintű játékosok legyőzéséhez több hetes edzésmunka és felvezető tornák kellenek, én a kézsérülésem miatt a Roland Garros óta alig fogtam ütőt. Most az olimpia miatt salak következik, ami nem a legjobb a csuklómnak, de szeretnék ott lenni Párizsban, előtte pedig a kitzbüheli tornán

– tette hozzá.

Marozsán Fábián egyre jobban érzi magát füves borításon

Első számú magyar teniszezőnk, Marozsán Fábián négy szettben szenvedett vereséget Jan-Lennard Struff ellen, így még mindig a füves pályás GS-torna az egyedüli a négy kéthetes verseny közül, amelyen még nem nyert főtáblás meccset.

„Jól kezdtem, jól ment az adogatás is, ami kifejezetten fontos ezen a borításon, így hamar brékelni tudtam a meccs elején. Struff nagyon pörgős teniszező, veszélyes, sokat kockáztat, de az elején nem volt annyira magabiztos, úgy éreztem, meg is lepődött, hogy elbukta a szerváját. Így is benne volt, hogy visszajön a szettbe, amikor pedig sikerült neki, engem tört meg, miközben ő magabiztosabb, agresszívabb lett. Ezután nem voltam túl pozitív, a második szettben is elvesztettem az adogatásomat, itt viszont nála jött a hullámvölgy, amit ki tudtam használni és magamhoz tértem, remekül játszottam a rövidítésben és elhoztam a játszmát” – idézte fel a történteket a magyar éljátékos, aki ekkor úgy érezte, hogy szinte új mérkőzés kezdődhet, mivel nem volt fáradt, és nekimehet Struffnak a folytatásban.

Mégsem így lett, romlott a szervaszázalékom, az ellenfelem pedig ki tudta ezt használni. Folyamatosan támadott, és bár igyekeztem tartani magam, csak idő kérdése volt, hogy mikor brékel le. A harmadik és negyedik játszma hasonlóan zajlott, miután elvette az adogatásomat, küzdöttem, de nem éreztem, hogy vissza tudok jönni. Nagy dolog itt lenni alanyi jogon a főtáblán, de bánt a vereség, ez az egyetlen Grand Slam, amelyen csak selejtezős meccset tudtam nyerni

– összegzett.

Marozsán kifejtette, az elmúlt négy hétben nem volt otthon, és jót tett, hogy jó körülmények között edzett végig külföldön, és a következő évekre nagyon jó tanulópénz volt még akkor is, ha ötből négy mérkőzést elbukott.

Az elmúlt évhez képest fejlődtem, jobb a játékom, a mozgásom ezen a borításon, még ha ez egyelőre győzelmekben nem is mérhető

– fűzte hozzá Marozsán, aki kedden a háromszoros GS-bajnok Stan Wawrinkával edz, majd szerdán vagy csütörtökön párosban is bemutatkozik a román Victor Corneával. Azt követően a magyar szuperligában versenyez, a Roland Garros helyszínén zajló párizsi olimpia előtt pedig Hamburgban és Umagban indul majd salakon.