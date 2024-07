Cseh királynője lett Wimbledonnak, nem sok esélyt adott ellenfelének

A tavalyi év után idén is cseh női bajnoka van Wimbledonnak. A fináléban az egyaránt 28 éves cseh Barbora Krejcíková és az olasz Paolini találkozott, találkozójuk pedig döntőhöz méltó játékot hozott.

A finálét Krejcíková kezdte jobban, aki női párosban hétszeres GS-győztes, ezek közül kettőt Wimbledonban nyert, azaz nem volt idegen számára a centerpálya hangulata. Rögtön az első játékban elvette riválisa adogatását, s miközben a sajátját mindvégig hozta, az ötödik gémben is brékelt, így viszonylag könnyedén, 36 perc alatt övé lett az első játszma.

A második játszma elején Krejcíková kissé kiengedett, és a meccsen először el is vesztette az adogatójátékát, Paolini pedig előbb 3:1-re, majd 4:1-re elhúzott. A cseh játékos az első játszmához képest sokkal többet hibázott, az olasz teniszező pedig egyre felszabadultabban és pontosabban játszott. Ennek meg is lett az eredménye, Jasmine Paolini újabb 36 perc elteltével kiegyenlített, így következhetett a döntő szett.

Ebben Krejcíková játéka fokozatosan javult, adogatóként sokáig pontot sem vesztett, de ellenfele is hozta a szervagémjeit. A kulcsjátéknak a hetedik bizonyult, ebben a cseh játékos több bréklabdát is kiharcolt, s a másodikat sikerült is értékesítenie, majd egy újabb stabil adogatógémmel karnyújtásnyira került a győzelemtől. 3:5-nél Paolini sikerrel szervált a meccsben maradásért, fogadóként azonban hiába küzdött nagyot, és volt két lehetősége is az egyenlítésre, Krejcíková a harmadik mérkőzéslabdáját már kihasználta. A találkozó 1 óra 58 percig tartott.

Krejcíkovának, aki 2021-ben a Roland Garrost is megnyerte, ez csupán a második nagy egyéni bajnoki címe. Pályafutása során elsősorban a párosok specialistája volt, összesen 10 Grand Slam-címe van női és vegyes párosban. Mérlege immáron 12 győzelem és csupán három vereség az összes általa játszott Grand Slam-döntőben.

Ráadásul ő már az ötödik cseh női bajnok Martina Navratilova, Jana Novotna, Petra Kvitova és a tavalyi győztes Marketa Vondrousova után. A győztes 2,7 millió fontot, valamivel több mint 3,4 millió dollárt kap, míg a második helyezett 1,4 millió fontot, azaz közel 1,8 millió dollárt tehet zsebre.

Wimbledon, női egyes, döntő:

Barbora Krejcíková (cseh, 31.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) 6:2, 2:6, 6:4