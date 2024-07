Mindkét magyar teniszező kiesett hétfőn a budapesti tenisztorna első fordulójában

A budapesti 250-es kategóriájú salakpályás női tenisztorna első fordulójában Tóth Amarissa és Szabanin Natália is egyértelmű vereséget szenvedett, esélye igazából egyik magyar játékosnak sem volt sokkal előrébb rangsorolt riválisával szemben. Kedden újabb magyar teniszezők lépnek pályára a Római Teniszakadémián, mint például Babos Tímea és Bondár Anna.

A magyar teniszezők közül ketten mutatkoztak be hétfőn a Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tenisztornán. A délelőtti órákban, már rekkenő hőségben lépett pályára Tóth Amarissza, aki a selejtezőből jutott fel a 32-es főtáblára, ellenfele pedig a szintén selejtezőből érkező, francia Monnet volt. A világranglistán 371. helyen rangsorolt Tóth játékán látszódott, hogy rengeteget kivett belőle a két selejtezős mérkőzés, valamint az is, hogy a napokban a magyar Szuperligában is játszott, így különösebb ellenállást nem tudott kifejteni.

A francia Monnet remekül teniszezett, az első és a második szettben egyaránt egy-egy játékot engedélyezett csak Tóthnak, így rendkívül simán, két játszmában abszolválta az első fordulót. Tóth Amarissának szégyenkezésre nincsen oka, nála előrébb rangsorolt ellenfeleket győzött le a kvalifikációban, összességében pedig jól teljesített a Római Teniszakadémián.

A nap másik magyar érdekeltségű mérkőzése a centerpályán zajlott a déli órákban, a szabadkártyával főtáblás, egyébként a világranglistán 500-on kívül rangsorolt Szabanin Natália lépett pályára, ellenfele a spanyol Masarova volt.

Ahogyan az várható volt, ezúttal is döntő tényező volt a két teniszező közötti jelentős világranglista- illetve tudásbeli különbség, a 117. Masarova két sima szettben győzte le a magyar teniszezőt. Szabanin a vereség ellenére így is komoly tapasztalatot gyűjtött WTA-, tehát a legmagasabb szinten.

A Római Teniszakadémián a délután folyamán bemutatkozott a tavalyi győztes, címvédő Timofeeva is, aki két szoros szettben, több mint két órás csatában győzte le a selejtezőből érkező Waltert. Ami pedig a keddi játéknap programját illeti, sokkal több magyar érdekeltség lesz, mint volt hétfőn, mivel egyéniben Babos Tímea, Stollár Fanny és Bondár Anna is bemutatkozik, valamint Babos Tímea párosban is érdekelt lesz Ellen Perez oldalán.

A keddi teljes játékrend alább.

WTA 250, Budapest

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):