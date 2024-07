Babosék párosa három játszmában nyert, elődöntőbe jutott a budapesti tenisztornán

A szerdai játéknap utolsó találkozója volt a Római Teniszakadémián Babos Tímea és Ellen Perez párosának mérkőzése, az ellenfél a kínai duó, Tang Csienhuj és Vang Hszijü voltak. Tang egyéniben még a legjobb 1000 mezőnyében sincs, Vang viszont jegyzett játékos, jelenleg a világranglista 54. helyén áll. Késő délután, még mindig rekkenő hőségben kezdték a mérkőzést, az első helyen kiemelt magyar, ausztrál páros pedig 2:2-nél brékelt először, de az előnyt nem tudta megtartani.

Első szett 5:4-nél Babosék a játszmáért adogatottak, két szettlabdájuk is volt, de egyiket sem tudták értékesíteni, így jöhetett a hét nyert pontig tartó rövidítést. A kínai páros elhúzott, 5–3-ig náluk volt az előny, de ezt követően csak egy pontot nyertek, Babosék pedig ötször örülhettek, így övék lett a rövidítés 8–6-ra. A folytatásban a kínai páros érvényesítette akaratát, 5:0 is volt szetten belül az állás, ezután két gémet még ugyan nyertek Babosék, de 6:2-re így is Vangék húzták be a játszmát.

A mindent eldöntő, 10 nyert pontig tartó rövidítést Babos Tímea és Ellen Perez nyerte 10–7-re, így a magyar, ausztrál páros jutott be a budapesti torna elődöntőjébe.

A csütörtöki játéknap magyar érdekeltségből legfontosabb mérkőzései Bondár Anna egyéni találkozója lesz a második fordulóból, ellenfele a német Seidel lesz, ami meg a párost illeti, Stollár Fanny és Katarzyna Piter a negyeddöntőben Anshba és Appleton kettősével játszanak.

WTA 250, Budapest

páros, 1. forduló (a nyolc közé jutásért):

Katarzyna Piter, Stollár Fanny (lengyel, magyar) – Mariana Drazic, Tamara Korpatsch (horvát, német) 6:2, 6:3

Isabelle Haverlag, Christina Rosca (holland, amerikai)–Bondár Anna, Kamilla Rahimova (magyar, orosz, 4.) 7:6 (7–4), 6:4

negyeddöntő:

Babos Tímea, Ellen Perez (magyar, ausztrál, 1.) – Tang Csienhuj, Vang Hszijü (kínai) 7:6 (8–6), 2:6, 10:7