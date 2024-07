Stollárék párosa is elődöntőbe jutott, biztosan lesz magyar finalista a Római Teniszakadémián

Stollárék remekül kezdtek csütörtökön a Római Teniszakadémián, ugyanis két brékkel hamar 4:0-s előnyre tettek szert az orosz Amina Ansba és brit Emily Appleton ellen, és bár a folytatásban egyszer ők is elvesztették az adogatójátékukat, 30 percnyi játék után így is megnyerték az első játszmát. A második felvonást is fogadóként megnyert játékkal nyitotta a magyar–lengyel kettős, ezt az előnyét pedig végigvitte a szettben, így 75 perces meccsen diadalmaskodott.

Stollár és partnere továbbjutásával már biztos, hogy lesz magyar döntős a tornán, mivel a legjobb négy között Babos Tímeával és ausztrál játékostársával, Ellen Perezzel találkoznak.

A csütörtöki programban még egy magyar szerepel, Bondár Anna az egyes nyolcaddöntőjében a német Ella Seidellel küzd meg várhatóan 15 órától.

Eredmények, páros, negyeddöntő:

Katarzyna Piter, Stollár Fanny (lengyel, magyar) – Amina Ansba, Emily Appleton (orosz, brit) 6:3, 6:4