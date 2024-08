Marozsán Fábián remek tenisszel, szetthátrányból fordítva győzte le top10-es riválisát

Hazánk első számú teniszezője a cincinnati torna első fordulójában nagyon nehéz mérkőzést nyert meg a sokszor reklamáló, balhésan viselkedő Corentin Moutet ellen, így készülhetett a második fordulóra, az ellenfél a bolgár Grigor Dimitrov volt, aki a világ egyik legjobbja, korábban volt már harmadik is a ranglistán. A két játékos a közelmúltban a Roland Garroson csapott össze egymással, akkor a rutinos bolgár simán győzött három játszmában.

Most is ő nyerte az első szettet, de a 24 éves magyar játékos – ugyancsak 40 perc alatt – egyenlített. A döntő játszma kulcsjátékának a hatodik bizonyult, addig mindkét teniszező hozta a szervagémjét, ebben azonban Marozsán remek tenisszel, váratlan rövidítésekkel brékelt, majd hozta a saját adogatását is, így Dimitrovnak 2:5-nél a meccsben maradásért kellett szerválnia. Ekkor még sikerrel járt, fogadóként azonban alulmaradt,

Marozsán hidegvérrel kiszerválta a mérkőzést és jutott a nyolcaddöntőbe.

Sikerének köszönhetően Marozsán több helyet egészen biztosan előrelép a világranglistán. A 16 között az amerikai Ben Shelton (14.) és az argentin Tomas Martin Etcheverry (37.) párharcának továbbjutója lesz a magyar játékos ellenfele.

ATP 1000, CINCINNATI, 2. FORDULÓ