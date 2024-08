Jön az év utolsó nagy dobása, ahol egyetlen vereségért is közel 40 millió forint jár

Magyar idő szerint hétfő délután kezdődik az év utolsó Grand Slam-tenisztornája, az észak-amerikai nyílt teniszbajnokság, vagyis a US Open New Yorkban. A kemény pályás tenisztorna több értelemben is történelmi jelentőségű lesz. Egyrészt azért, mert a férfi egyéni címvédője, Novak Djokovics 25. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezheti meg végső sikere esetén – amelynél több címmel senki nem rendelkezik a tenisztörténelemben –, másrészt pedig a sosem látott pénzdíjak miatt. Az idei US Open lesz az első Grand Slam-torna, amelyen az első fordulós vereségért 100 ezer dollárt utalnak a játékosoknak. Ami pedig számunkra a legfontosabb: három magyarnak az egyéni főtáblán, egy magyar játékosnak pedig a női páros versenyen szurkolhatunk.

Órákon belül feldobják a labdát New Yorkban, kezdődik az év utolsó Grand Slam-tornája a tengerentúlon, két héten keresztül minden a US Openről fog szólni, ami tenisz. A világ egyik legnívósabb tenisztornája előtti napok viszont nem a hangolódásról, készülődésről szóltak, hanem a férfi világelső, Jannik Sinner szerencsétlen doppingügyéről. Az ügy érdekessége, hogy az olasz világklasszis szervezetében még márciusban mutattak ki tiltott szert – igaz, szinte minimális mennyiségben –, és a hírek szerint az is önhibáján kívül történt. Sinnert végül nem tiltották el két pozitív mintája ellenére sem, de az Indian Wells-i tornán – ahol „lebukott” – szerzett pénzdíjától és világranglista-pontjaitól megfosztották.

A teniszvilágban hatalmas felháborodást váltott ki az ügy, több éljátékos, mint például Denis Shapovalov vagy Nick Kyrgios az olasz klasszis legalább kétévnyi eltiltását követelte, amellyel többen egyet is értettek. Sinner doppingügyét viszont még nem lehet teljesen lezárni, mivel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség alaposan kivizsgálja a körülményeket, és amennyiben úgy ítéli meg, a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul.

Sinner tehát így készülhet a US Openre, amely tornán még elődöntőbe sem jutott pályafutása során. A legjobb eredménye a 2022-es negyeddöntő – a Carlos Alcaraz elleni emlékezetes mérkőzés, és saját szempontjából vereség.

És ha már Alcaraz, a 21 éves spanyol klasszis a torna favoritjaként érkezett New Yorkba, még annak ellenére is, hogy legutóbb a cincinnati mestertornán rögtön az első körben kiesett, és akkor úgy fogalmazott, élete legrosszabb meccsét játszotta. De azt jól tudjuk, hogy egy Grand Slam-torna teljesen más kávéház, mint bármely ATP-torna. És ha Grand Slamről van szó, akkor bizony Alcarazzal mindig komolyan kell számolni.

Fotó: Getty Images Carlos Alcaraz

Az immár négyszeres GS-győztes Alcaraz idén megnyerte a Roland Garrost és Wimbledont, utóbbit méghozzá úgy, hogy a finálébán három játszmában győzte le Novak Djokovicsot. Továbbá az is erőt adhat a spanyolnak, hogy három nyert szettig tartó meccsen legutóbb még januárban, Ausztráliában szenvedett vereséget. Éppen emiatt is a férfi egyéni verseny legnagyobb favoritja Alcaraz – a szakértők és oddsmesterek véleménye alapján egyaránt.

A három legesélyesebb között – Sinneren és Alcarazon kívül – természetesen a címvédő Novak Djokovicsot emlegetik, aki 24. Grand Slam-tornagyőzelmével a sportág történelmének legeredményesebbje, legutóbbi címét éppen tavaly New Yorkban nyerte. A szerb klasszis idén még nem nyert tornát ATP-szinten, de minden bizonnyal ezt aligha bánja, mivel párizsi olimpián aranyérmet szerzett, amellyel teljes lett gyűjteménye – és ahogyan ő fogalmazott, mindent elért, amire vágyott.

Ez persze nem azt jelenti, hogy ne szeretné tovább gyarapítani Grand Slam-tornagyőzelmeit, a 25. címét szerezheti a US Openen – ötödször győzhetne New Yorkban – amire minden esélye meg is lesz. A szerb teniszező sorsolása sem ördögtől való, az első komolyabb ellenfél legkorábban a negyeddöntőben jöhet számára – kiemelések alapján Andrej Rubljov személyében. Az elődöntőben Zverevvel találkozhat, majd a fináléban a legvalószínűbb forgatókönyv szerint Sinner vagy Alcaraz ellen meccselhet a végső győzelemért. Persze, ha eljut odáig.

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

A nagy hármason kívül még számolni kell Alexander Zverevvel – aki döntőzött már korábban New Yorkban – és a 2021-es bajnok Danyiil Medvegyevvel is. Azt már nehezebb elképzelni, hogy hazai bajnoka legyen a férfi egyesnek, de Frances Tiafoe, Taylor Fritz és Ben Shelton is magában hordozza azt a veszélyt, hogy akár a legnagyobb riválisok legyőzésére és a végső győzelemre is esélyes legyen. Shelton egyébként éppen az ellen a Dominic Thiem ellen mérkőzik az első körben, aki pályafutása legnagyobb sikerét érte el 2020-ban, amikor megnyerte a tornát, és a szezon végén befejezi aktív pályafutását.

Ami pedig a magyar teniszezőket illeti, két férfi játékosunk lesz a főtáblán: Marozsán Fábián és Fucsovics Márton alanyi jogon, világranglistás helyezésüknek köszönhetően jutott a 128-as mezőnybe. A jelenleg világranglista 51. Marozsán selejtezőből érkező ellenféllel, a top 100-on kívüli Hamad Medjedoviccsal kezd, siker esetén pedig a második kanyarban nagy valószínűséggel Danyiil Medvegyevvel mérkőzhet. Fucsovics rögtön „belenyúlt” a sorsolásnál, mivel kiemelt riválist kapott, a 32. Jiri Lehecka lesz az ellenfele hétfő este.

Fucsovics szerencsésebb esetben akár a harmadik körig vagy azon túl is juthat – és beállíthatja eddigi legjobb szereplését a US Openen, amelyet még 2020-ban ért el.

Fotó: Getty Images Fucsovics Márton

A hölgyek mezőnyében egy fokkal talán egyszerűbb a képlet, mint a férfi győztest illetően. Ugyan a címvédő Coco Gauff, de az amerikai abszolút formán kívül teniszezik, nehéz lenne elképzelni róla, hogy újra magasba emelje a trófeát. A legnagyobb esélyes a fehérorosz Arina Szabalenka, aki kétségkívül jelenleg a világ legjobb női teniszezője, tornagyőzelemmel hangolt a US Openre is – Cincinnatiben nem talált legyőzőre.

Persze ott van még a mezőnyben Iga Swiatek is, aki „emberemlékezet óta” a világranglista éllovasa, és aki két évvel ezelőtt megnyerte a US Opent, de most nem ő számít a legnagyobb favoritnak. A hölgyek mezőnyében is lesz magyar érdekeltség, Bondár Anna utóbbi időben nyújtott remek teljesítményének és két tornagyőzelmének köszönhetően küzdötte be magát újra a top 100-ba, ez pedig egyenes utat jelentett számára a főtáblára. Első számú női teniszezőnk az első fordulóban az amerikai Bernarda Pera ellen mérkőzik.

A női páros versenyben pedig Babos Tímea az ukrán Nadja Kicsenok oldalán indul, az első körben rögtön hazai kettős ellen meccselnek: Sofia Kenin és Bethanie Mattek-Sands lesznek a háló túloldalán.

Sosem látott pénzdíjak New Yorkban

Az észak-amerikai Grand Slam-torna a játékosok jutalmazását illetően is történelmet írt, mivel még sosem rendeztek olyan GS-viadalt a tenisztörténelemben, amelyen az egyéni első fordulóban vesztes játékosoknak 100 ezer dollárt utalnak. A pénzdíjak a tavalyi tornához képest több mint 10 százalékkal emelkedtek, így ez lesz „a történelem legdrágább Grand Slamje”.

A végső győztes egyébként – a női és a férfi mezőnyben egyaránt – 3,6 millió dollárral lesz gazdagabb, amire szintén nem volt még példa korábban.

Az észak-amerikai nyílt teniszbajnokságot augusztus 26. és szeptember 8. között rendezik New Yorkban, Magyarországon az Eurosport csatornáin, valamint a MAX streamingfelületén követhetők a mérkőzések.

(Borítókép: Getty Images)