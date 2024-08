Marozsán Fábián: Sokáig türtőztettem magam, de a végén jó érzés volt az orruk alá dörgölni, hogy nyertem

Nagyon hosszú mérkőzés volt, felemás érzések vannak bennem. Persze nagyon örülök annak, hogy győztesen hagytam el a pályát. A lényeg az, hogy meg tudtam verni egy nagyon jó játékost és kijött az, hogy én egy kicsit jobb fizikai állapotban voltam. Medjedovics minden hájjal megkent játékos, többször kérte ki az ápolási szünetet, hogy megtörje a lendületemet, ezt jeleztem is a bírónak, de ő nem akart ebbe beleállni. Erre a legjobb válasz volt, hogy sikerült legyőznöm ellenfelemet

– kezdte értékelését Marozsán Fábián első fordulós győzelmét követően.

Hazánk első számú teniszezője kiemelte, következő ellenfele a világ egyik legjobbja, a 2021-es győztes Danyiiil Medvegyev lesz, akitől tart, mivel az orosz játéka nem fekszik számára, de bízik benne, hogy legalább egy szettet tud majd nyerni – reálisan nézve a dolgokat.

Remélem, egy kissé összeszedettebb teniszt tudok majd mutatni a következő mérkőzésen, mert sokat hibáztam most, kifelé sem annyira mutattam az érzelmeimet, nem ráztam az öklömet, de remélem, ez is változni fog. Bárki lett volna a helyemben, azt idegesítette volna, ha az ellenfél ennyire húzza az időt, és nem sportszerűen játszik, de nagyon örülök, hogy újabb ötszettes meccset nyertem.

A végén Marozsán arról is beszélt, a mérkőzés folyamán azért volt egy kisebb afférja a közönséggel, átlépett egy olyan határt a publikum, amit nem illik.

Három órán keresztül nyeltem, türtőztettem magam, és a végén, így, hogy sikerült megnyernem a mérkőzést, kijött belőlem a feszültség, és jólesett az orruk alá dörgölni, hogy mégis megfordítottam és nyertem. Hiába szóltak be, vagy ordítottak egy szerva előtt, én örülhettem a végén. Ez most kijött belőlem, ami nem feltétlen volt elegáns, de szerintem nem léptem át ezzel semmilyen határt. Nekem is vannak érzelmeim