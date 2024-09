Az amerikai milliárdos lánya kiejtette a címvédőt a US Openen, kiesett Djokovics legyőzője

Emma Navarro vasárnap játszott először az Arthur Ashe stadionban. Emma Navarro két éve szeptemberben a Budapest Openen a selejtezőből indult, hogy három győzelem után a 16 között búcsúzzon a WTA 125-ös versenyen – akkor 132. volt a ranglistán, most a 12. helyen áll, és már biztos a top tíz szeptember 9-én. Emma Navarro júliusban, Wimbledonban is legyőzte a negyeddöntőbe kerülésért Coco Gauffot. Emma Navarro a füves Grand Slam után elindult a párizsi olimpián, salakon – a későbbi aranyérmes Cseng Csin-ven állította meg a 3. körben –, majd versenyzett Torontóban, Cincinnatiban és Monterrey-ben – Mexikóból esett be New Yorkba, ahol 2001. május 18-án született.

Ő most már nem az amerikai milliárdos lánya, nem a korábbi amerikaifutball-játékos, Frank Navarro unokája, ő Emma Navarro, kétszeres Grand Slam-negyeddöntős teniszező, aki elhiszi, hogy megnyerheti a US Opent ezen a héten, mert elég jól megy neki a játék. Azt mondja, hogy a humorát az édesapjától örökölte, akinek hét testvére van, és az a családi vidámság alapja. Vallja, az a fontos, hogy magadat és a dolgokat se vedd túl komolyan.

Párizsban, az olimpiai faluban a szobatársa volt Coco Gauff, összebarátkoztak, sokat viccelődtek, jobban megismerték egymást. Csodálta őt, ahogy kezelte a faluban a többi sportoló rá irányuló figyelmét – mindenki vele akart egy közös fotót, vagy csak jelvényeket cserélni. Önmagát nyugodt, a földön két lábbal járó lánynak tartja, akinek a legjobb barátnői nem teniszezők, épp most fejezik be a tanulmányukat, kapják a diplomájukat és kezdik az életüket. Ő is járt egyetemre, 2021-ben meg is nyerte az NCAA bajnokságot, amiért szabadkártyát kapott a US Openre.

Amikor Budapesten versenyzett, külön biztonsági szolgálat vigyázott rá, amit minden tornán megszerveznek neki. Nem lehet könnyű ezzel együtt élni világjáró teniszezőként.

Vasárnap délután elintézhette volna megint két játszmában Coco Gauffot, mint Wimbledonban – vezetett 6:3, 4:3, 30:15-re és adogatott. A címvédő egyenlített és az Arthur Ashe aréna publikumának többsége a címvédő mögé sorakozott fel – őt ismerték, őt ünnepelték tavaly, Navarro újonc ezen a szinten, a New York-i emberek már csak ilyenek. Az egykori egyetemi bajnok tökéletesen kezelte a helyzetet, agresszívan, pontosan és variábilisan teniszezett, ráadásul rengeteg ajándékot kapott ellenfelétől: Gauff 19(!) kettőshibát ütött.

A férfiaknál címvédő Novak Djokovics után a 2023-as női bajnok is korán kiesett Flushing Meadows-ban, és visszatérő téma, hogy ebben mekkora szerepe lehet az olimpiának. A szerb és Carlos Alcaraz után Coco Gauff is úgy nyilatkozott, hogy a párizsi extra versenyzés nem befolyásolta a teljesítményét a US Openen. Azért nem lenne meglepő, ha az idén a nőknél és a férfiaknál egyaránt olyan győztest ünnepelnének a hétvégén, aki nem indult az ötkarikás játékokon.

A játéknap további érdekességei közé tartozott, hogy viszonylag simán kiesett Alexei Popyrin, aki még az előző körben domináns játékkal verte meg Novak Djokovicsot, most viszont nem tudta megismételni teljesítményét. A Montrealban még Masters-győztes Popyrint a hazaiak kedvence, a show-man Frances Tiafoe győzte le négy szettben, aki szépen lassan a torna egyik favoritjává léphet elő – már a negyeddöntőnél jár.

Az Arthur Ashe aréna esti programja helyi idő szerint hajnal 2 óráig tartott, ekkor ért véget a párizsi olimpia női döntőjének visszavágója, hasonló eredménnyel. A kínai Cseng Csin-ven remek mérkőzésen, három szettben győzte le Donna Vekicet. A US Open nyolcadik játéknapja nyolcaddöntőkkel folytatódik hétfőn, pályára lép a 2021-es bajnok Danyiil Medvegyev is, az Arthur Ashe esti programjában pedig Jannik Sinner játszik majd az amerikai Tommy Paul ellen.

